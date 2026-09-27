La Diputación de Córdoba destaca el carácter histórico de la Peregrinación Nacional de la Vera Cruz en Castro del Río

Jornada central de la XLI Peregrinación Nacional de la Vera Cruz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha acompañado este domingo 27 a la Hermandad de la Santa Vera Cruz de Castro del Río en la jornada central de la XLI Peregrinación Nacional de la Vera Cruz, que ha reunido en la localidad a más de un millar de peregrinos y a representantes de 140 hermandades llegadas desde distintos puntos de la geografía española.

Fuentes ha destacado el "carácter histórico" de una celebración que devuelve esta cita nacional a la provincia de Córdoba después de 25 años, puesto que la última edición celebrada en la provincia tuvo lugar en Aguilar de la Frontera en 2001.

"Después de un cuarto de siglo, Córdoba vuelve a acoger esta Peregrinación Nacional y lo hace en Castro del Río, de la mano de una Hermandad con más de 470 años de historia, algo que es un motivo de orgullo para la provincia y un reconocimiento a la trayectoria de esta cofradía", ha añadido.

Al hilo, el presidente de la Diputación ha reivindicado durante su visita al municipio la historia de Castro del Río y su patrimonio. Según ha explicado, "es una localidad que tiene una personalidad muy marcada dentro de la provincia. Su histórico barrio de la Villa, su condición de Villa Cervantina y sus tradiciones forman parte de una historia que merece ser conocida y que estos días tenemos la oportunidad de enseñársela a muchos visitantes que llegan desde otros lugares de España".

Fuentes, que ha explicado que poder colaborar con una actividad histórica de este tipo es "un orgullo para la Diputación", ha destacado también la repercusión que esta celebración tiene para Castro y la comarca del Guadajoz Campiña Este. "La llegada de más de mil peregrinos supone actividad para Castro del Río y para su entorno, lo que significa que hay una dimensión económica que también debemos tener presente cuando hablamos de grandes acontecimientos en nuestros pueblos", ha agregado.

El presidente provincial ha subrayado por último la dimensión social de la Peregrinación y el compromiso de la Hermandad con los colectivos desfavorecidos de la localidad. "La historia de una cofradía se demuestra también en su capacidad para estar cerca de su pueblo. La Vera Cruz de Castro del Río ha querido que esta celebración tenga una parte importante dedicada a quienes más lo necesitan", ha concluido.

En suma, la jornada de este domingo ha tenido como actos centrales la solemne Misa Pontifical, oficiada por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y la procesión extraordinaria de la Santa Vera Cruz, con la participación de las hermandades desplazadas hasta Castro del Río.