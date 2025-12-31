La Diputación de Córdoba destaca las más de 3.000 intervenciones de los bomberos en la provincia en 2025

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, de visita a las obras de remodelación del Parque de Bomberos de Montoro. - DIPUTACION DE CORDOBA

MONTORO (CÓRDOBA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el responsable del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Antonio Martín, ha visitado este miércoles el Parque de Bomberos de Montoro para trasladar en su nombre y en el de toda la Corporación un mensaje de agradecimiento a todos los efectivos del Consorcio "por el importante trabajo realizado en materia de seguridad, protección y prevención en todas las comarcas de la provincia".

"A lo largo de este se han realizado en toda la provincia de Córdoba más de 3.000 intervenciones, un número en el que hay rescates, accidentes de tráfico, inundaciones, achiques de agua, aperturas de viviendas, prevención y ayuda en situaciones muy diversas; todas estos casos tienen algo en común, alguien que necesita ayuda y un equipo que responde sin mirar el reloj", ha señalado y recogido la institución provincial en una nota de prensa.

En este sentido, el máximo representante de la Diputación ha insistido en que "los bomberos no sólo prestáis un servicio de emergencias, sino una presencia constante que aporta seguridad a la vida cotidiana de los pueblos. En los momentos difíciles, cuando aparece el miedo, los bomberos estáis ahí; simbolizáis la ayuda inmediata, la preparación y el compromiso con los demás incluso a riesgo propio".

"Gracias por ello, porque formáis un equipo humano extraordinario que se distribuye por los 11 parques con los que contamos en la provincia más el parque auxiliar. Sois 200 profesionales los que hacéis posible un servicio cohesionado, cercano y comprometido con nuestra provincia", ha recalcado el presidente provincial.

Aprovechando su visita a Montoro, Salvador Fuentes ha recordado que "la Diputación destinará este año a este parque 1,95 millones de euros que irán destinados a la remodelación integral del mismo, una inversión pensada para modernizar las instalaciones y facilitar el trabajo diario de los profesionales que prestan servicio allí".

La remodelación comprende la modernización de los espacios operativos y técnicos, así como vestuarios y áreas de descanso. Asimismo, se adecuarán las zonas funcionales y logísticas a los protocolos actuales de intervención y a las necesidades de los efectivos.

El Parque de Montoro se beneficiará, también, de otras inversiones encaminadas a la instalación de sistemas fotovoltaicos y a la creación de una sala de coordinación para mejorar la comunicación entre parques. Además, se adquirirán tres vehículos nodriza para aumentar la capacidad de intervención en incendios forestales y grandes emergencias.

En total, en 2026 el presupuesto del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba alcanzará los 26,1 millones de euros, lo que supone un 19,91% más que en 2025, una cifra "que significa mejores medios, mejores instalaciones y mejores condiciones para quienes siempre están preparados para actuar cuando se les necesita".