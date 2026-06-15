La Diputación de Córdoba destina 3,4 millones de euros a sufragar los materiales de proyectos del PFEA 2026

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba aprobará, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de junio, la convocatoria del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), "dotado con 13,6 millones de euros correspondientes al coste de los materiales vinculados a esta iniciativa", de los que 3,4 millones de euros son de fondos propios de la institución provincial.

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, quien ha añadido que se va a "proceder a la aprobación de la convocatoria en el régimen de concurrencia no competitiva para repartir dicha cuantía entre los ayuntamientos de la provincia".

Una cuantía, ha añadido, "que aporta en un 75% el Gobierno de la Junta de Andalucía, esto es 10,2 millones de euros; siendo asumido el 25% restante, 3,4 millones de euros, por fondos propios de la Diputación de Córdoba. Una cuantía que evidencia el esfuerzo que venimos realizando para dar continuidad a un programa que comenzaba su andadura en 1986".

Según Lorite, "el PFEA adquiere una gran importancia para el medio rural, una convocatoria que contribuye a anclar la población a estos territorios, al mismo tiempo que nutre de infraestructuras básicas a los ayuntamientos. En el marco de este programa se pueden incluir caminos, parques y jardines, pero también redes de suministro de agua, en definitiva infraestructuras que son prioritarias para los municipios".

"Este Programa de Fomento del Empleo Agrario supone para la provincia la generación de 300.000 jornadas y la contratación de 18.000 personas, 16.000 de ellas no cualificadas y el resto con cualificación", ha apostillado Lorite.

El responsable de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial ha hecho referencia, además, a que "junto a la financiación de los materiales del PFEA, desde hace 30 años trabajamos en la redacción de proyectos a los ayuntamientos".

Lorite ha insistido en que "en este 2026 hemos recibido solicitud por parte de 29 municipios para la redacción de un total de 69 proyectos vinculados al PFEA, una labor que realizan los profesionales de nuestro Servicio de Arquitectura y Urbanismo".

Así, ha continuado, durante la mañana de este lunes se ha celebrado un encuentro con alcaldes de la provincia", a quienes se les ha "hecho entrega de sus proyectos desarrollados en el marco del PFEA". "Un acto que evidencia la apuesta de esta Diputación con un programa que cuenta con un importante carácter social pero que tiene un incalculable impacto en las corporaciones locales y en la dotación de infraestructuras a los pueblos", ha concluido Lorite.