La Diputación de Córdoba destina 4,9 millones de euros a iniciativas y proyectos culturales de la provincia

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha dado a conocer este lunes el presupuesto del Área para el ejercicio 2026, "unas cuentas que alcanzan los 4.943.215 euros y gracias a las cuales seguiremos apoyando iniciativas y proyectos de índole cultural en nuestra provincia".

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa Duque, quien ha añadido que destinan 200.000 euros al desarrollo de la convocatoria 'Somos pueblo, somos cultura', dirigida a federaciones, asociaciones y entidades culturales de municipios menores de 50.000 habitantes.

Asimismo, ha continuado, "incrementamos en 100.000 euros la partida destinada a la convocatoria de ayudas a las bandas de música de la provincia hasta alcanzar los 400.000 euros, una decisión que viene dada por el éxito de esta línea de ayudas en 2025 y por la relevancia que este tipo de entidades tienen en nuestros municipios".

"En el compromiso con el patrimonio histórico de la provincia, mantenemos tres líneas de ayudas que contribuirán a la promoción y puesta en valor de estos elementos de incalculable valor para nuestro territorio", ha indicado, para precisar que dedican así 200.000 euros a la línea de ayudas a la restauración del patrimonio histórico municipal; 100.000 euros a la restauración del patrimonio de entidades privadas, y 100.000 euros al Plan de Castillos.

El también presidente de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí ha puesto de manifiesto "el importante impulso que venimos realizando a los proyectos culturales municipales, destinando 700.000 euros al Circuito Provincial de Cultura, 300.000 euros a proyectos culturales de municipios de más de 20.000 habitantes y 250.000 euros a nuestros Proyectos Singulares".

Según Duque, "destacables son también aquellas partidas presupuestarias que van dirigidas a la promoción cultural y el reconocimiento del talento en nuestra provincia". "Aquí debemos destacar los 781.000 euros que permiten el desarrollo de programas culturales en la provincia, los 107.000 euros de las distintas convocatorias de premios culturales y los 250.000 euros del convenio que mantenemos con la Orquesta de Córdoba", ha valorado.

"De gran importancia en este 2026 será la figura de Averroes y la celebración de los 900 años de su nacimiento. En torno al 14 de abril se pondrán en marcha una serie de actividades y propuestas a las que se sumará la Diputación de Córdoba acogiendo una muestra de gran importancia, por el valor de las piezas que podrán visitarse, en la Galería de Presidencia", ha remarcado Duque.

Para el responsable de Cultura de la institución provincial, "un año que servirá para dar a conocer el trabajo incansable de esta figura tan relevante de la Córdoba musulmana gracias a conferencias y publicaciones en las que también estará presente esta institución".

FUNDACIÓN RAFAEL BOTÍ

En cuanto al presupuesto de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Duque ha afirmado que ascenderá a 800.000 euros, "aportados casi de manera íntegra por la Diputación y permitirán continuar con nuestro apoyo a la actividad creativa de artistas cordobeses consolidados y emergentes".

"Este año, el Centro Botí ha batido récord en el número de visitantes gracias a una propuesta dinámica e innovadora con la puesta en marcha del 'Patio de la Botí', un programa en el que las artes escénicas han cobrado protagonismo durante todo 2025", ha matizado Duque.

El responsable de la Fundación ha hecho referencia, además, a la convocatoria de subvenciones de apoyo a la creación con una dotación presupuestaria de 200.000 euros; los premios a los mejores expedientes académicos de la Mateo Inurria y la Dionisio Ortiz (5.000 euros), y el programa divulgativo con 8.300 euros de presupuesto.

En relación con el programa expositivo para 2026, Duque ha puesto de manifiesto que "ya se encuentra cerrado todo el ejercicio, por lo que ya conocemos las distintas exposiciones que podrán verse en nuestro centro, un programa al que se sumará 'Botí itinerante', propuesta que poníamos en marcha en 2025 y que nos permite acercar las diferentes muestras a los pueblos de la provincia".