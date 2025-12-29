La Diputación de Córdoba destina casi diez millones a la generación de empleo, formación y desarrollo de la provincia

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, tras la presentación del proyecto de presupuesto para su área. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha asignado un presupuesto global de casi diez millones de euros para el ejercicio 2026 a la Delegación de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, con 5.076.141 euros, y el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), con (4.671.000 euros).

En rueda de prensa, el responsable del área en la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que "con esta inversión perseguimos la creación de oportunidades y empleo y seguir aumentando el tejido productivo de la provincia de Córdoba".

Romero ha enfatizado que el presupuesto de la Diputación para este ejercicio "es un presupuesto social, que pretende atender a las personas, y no hay nada más social que la creación de empleo y la generación de oportunidades, en una provincia como la de Córdoba en la que se está incrementando el número de empresas y que sigue aumentando sus exportaciones al exterior".

El diputado ha recalcado que con este presupuesto "queremos seguir trabajando el próximo año en la línea de la reindustrialización de la capital y la provincia, con ayudas y proyectos que ya se han puesto en marcha en años anteriores y que están dando buenos resultados".

En concreto, el importe que se destina al Área de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo asciende a 5.076.141 euros, destacando la partida que de dedica al Plan 'Diputación Contrata', de apoyo económico a los ayuntamientos para la creación de empleo con una asignación de 2.500.000 euros. Asimismo, se destinarán 500.000 euros a la convocatoria 'Sueña y Crea', para personas mayores de 45 años, "porque queremos nuevos autónomos y nuevas empresas, y creemos en las oportunidades del mundo rural", ha resaltado Romero.

Otro de los apartados importantes de esta Delegación es el de Formación y Oportunidades, con una inversión de 618.633 euros, que se distribuirán entre las ayudas a los beneficiarios de programas formativos (100.000 euros), la formación de la Base Logística de la Provincia de Córdoba (268.633 euros) y las ayudas a las empresas para la formación de su propio personal (250.000 euros).

En cuanto al Instituto Provincial de Desarrollo Económico, este organismo provincial tendrá un presupuesto total de 4.671.000 euros, que se repartirá en ayudas en tres líneas fundamentales, las destinadas a ayuntamientos y entidades supramunicipales (380.000 euros); a empresas, a través de convocatorias como 'Córdoba de Moda', 'Sabor a Córdoba' y 'Contratarte', entre otras (600.000 euros); y las ayudas que se otorgan a entidades sin ánimo de lucro (150.000 euros).

Por último, Romero ha aludido también al apoyo de la Diputación de Córdoba al tejido comercial, con un aumento del 25% del presupuesto (100.000 euros más) con respecto a 2025, ascendiendo en este ejercicio a la cantidad de 500.000 euros, para la organización de ferias comerciales.

En este sentido, el diputado ha recalcado que "seguiremos trabajando en el impulso de las ferias comerciales con el propósito de hacer negocio, que le aporten economía y visibilidad a las empresas de la provincia de Córdoba, destacando 'Intercaza' y 'Sabor a Córdoba'".