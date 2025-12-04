La Diputación de Córdoba destina más de 71.000 euros para la mejora del firme en varias calles en Nueva Carteya

El delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite (izda.), en su visita a Nueva Carteya. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

NUEVA CARTEYA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, se ha desplazado este jueves hasta el municipio de Nueva Carteya para, acompañado del alcalde, Eduardo García, firmar el acta de recepción y entrega de las obras de reposición y mejora del firme en varias calles, trabajos a los que la institución provincial ha destinado más de 71.000 euros.

Según ha detallado Andrés Lorite, se trata de un proyecto que "se enmarca en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027, para lo que se ha contado con un presupuesto de 71.894,01 euro, financiado íntegramente por la Diputación de Córdoba".

Así lo ha manifestado Lorite en relación a unas obras de las que ha señalado que "han tenido como objetivo incrementar la comodidad, la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación del viario urbano del municipio, cuyo firme presentaba serias deficiencias y desperfectos en la capa de rodadura".

Son unas actuaciones que han permitido "regularizar y renovar la capa de rodadura en las calles Mediodía, Lealtad y De la Salud, resolviendo las diversas patologías que afectaban al pavimento de la red viaria objeto de la intervención", ha explicado el delegado de la institución provincial.

En esta línea, ha explicado que "el proyecto ha consistido en el fresado del firme existente, el tratamiento de grietas y fisuras con emulsiones específicas, y la aplicación de una nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 35/50 S, previa aplicación del riego de adherencia".

Lorite ha añadido que, dentro de las actuaciones previstas, "se ha procedido al recrecido de las tapas de pozos y arquetas de los distintos servicios urbanos a la nueva cota del pavimento".

La redacción del Proyecto y la Dirección de las Obras ha correspondido al Servicio Provincial de Ingeniería Civil, perteneciente a la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, mientras que su ejecución ha recaído en la empresa cordobesa Pavasur SL, que ha contado con un plazo de tres meses para completar las actuaciones.