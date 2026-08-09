La Diputación de Córdoba destina más de 830.000 euros a proyectos sociales de casi 40 colectivos y entidades

Imagen del presidente de la institución provincial de Córdoba, Salvador Fuentes. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha materializado su compromiso con los colectivos sociales que más lo necesitan mediante la firma de 38 acuerdos de colaboración con asociaciones y entidades sociales de la capital y la provincia por valor de 831.903 euros.

"Estos convenios que ahora firmamos ofrecen una imagen muy clara de la amplitud de la acción social que se desarrolla en nuestra provincia", ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes. según ha indicado la institución provincial en una nota, gracias a esta alianza, ha continuado, "podemos llegar a personas con enfermedades, con discapacidad, con problemas de salud mental, con adicciones, también a menores, a mayores, a familias sin vivienda, a personas en situación de pobreza o vecinos de la provincia que necesitan un apoyo específico".

El máximo responsable de la Diputación ha hecho hincapié en que "hablamos de más de 1,5 millones de euros destinados a fortalecer una red de colaboración que multiplica la capacidad de respuesta de la administración y permite llegar a muchos más ciudadanos de los que podríamos atender".

En definitiva, ha concluido Fuentes, "construir una provincia más justa no depende únicamente de las administraciones sino que se trata de una tarea colectiva y Córdoba tiene la suerte de contar con un tejido asociativo y una sociedad civil que demuestran cada día que cuando una sociedad se organiza para cuidar de los demás llega mucho más lejos".

Entre los convenios suscritos hoy está el de la Asociación Española contra el Cáncer, para el desarrollo de los pisos de acogida para pacientes oncológicos (52.000 euros); el de Cáritas Diocesana, para el Hogar Residencia San Pablo (40.000 euros); y el firmado con la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO), para el desarrollo del proyecto HERA, centrado en modelos predictivos del cáncer de mama en mujeres que han sido madres (20.000 euros).

La institución provincial también ha suscrito convenios con la Fundación EMET Arco Iris, con la Fundación Hospital San Juan de Dios de Priego, con Fundación Promi, Fundación Hogar Renacer, con la Asociación de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares (Acpacys), con la Asociación Despertar Lucena, la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, con la Asociación de Amigos Camino de Futuro, con la Fundación Don Bosco Salesianos Social, con la Fundación Prolibertas, con la Asociación de Daño Cerebral Córdoba y la Fundación Hogar Parroquial Jesús Nazareno de Villanueva del Rey.

Del mismo modo, la Diputación de Córdoba ha firmado convenios con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, con el Club del Pensionista de Montalbán, la Asociación Comarcal de Discapacitados del Valle del Guadiato, la Asociación Cordobesa de Ataxias-Acoda, la Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso-Mía, la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple Acodem, la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica-Acofi y SFC, la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (Acojer), la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Parkinson y otras demencias (Afapamonte) y la de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Montalbán (Afademon).

Finalmente, se han suscrito acuerdos con la Asociación de Padres de Autistas 'Trastornos del Desarrollo', Asociación Pro inmigrantes de Córdoba (Apic), la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba, la Asociación Red Madre Córdoba, la Asociación Sonrisa de Lunares, la Comunidad Adoratrices de Córdoba, la Federación de Asociaciones Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras (Craer), la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Córdoba Inclusiva (Cocemfe), la Fundación Centro Español de Solidaridad de Córdoba (CESCO) y la Fundación Prode.

Durante 2026 la Diputación ha previsto convenios con entidades sociales por valor de 489.103 euros a los que se suman otros 342.799 euros destinados a colectivos a través de la convocatoria pública de ayudas a entidades sociales gestionada por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).