Diputación de Córdoba dice que la cesión de espacios está "sujeta a reglamento interno" y pide "respetar la normativa"

Archivo - El Palacio de la Merced en un día de lluvia en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, ha recalcado este lunes que la "cesión de espacios" de la institución provincial está "sujeta al reglamento interno" y ha pedido a los diferentes grupos provinciales que "entiendan la importancia de respetar la normativa".

En concreto, Siles se ha referido a la "resolución desestimatoria de uso del Salón de Actos de la institución que se realizó la pasada semana a una propuesta de los grupos provinciales de PSOE y de IU", que han criticado dicha decisión, aclarando que "en ningún caso se trata de una decisión arbitraria o discrecional". Así, ha explicado que la resolución adoptada "se fundamenta en un informe jurídico redactado por la propia Diputación, que analiza la solicitud presentada por ambos grupos políticos y que sirve de base al decreto de respuesta emitido".

Según ha detallado la vicepresidenta segunda, "dicho informe pone de manifiesto diversos defectos formales y de fondo en la solicitud, en relación con las exigencias establecidas en el régimen interior de la Diputación". Entre ellos, se señala "la falta de concreción en aspectos esenciales como las condiciones de seguridad, el horario de utilización del espacio o la justificación de una finalidad institucional, cultural o análoga, requisito imprescindible para que un grupo político pueda disponer de un espacio distinto al que ya tiene asignado para el desarrollo de su labor institucional ordinaria".

Asimismo, Marta Siles ha subrayado que "la finalidad del acto no figuraba en ningún momento en la solicitud registrada, lo que impide su valoración conforme a la normativa vigente".

El informe jurídico también tiene en cuenta "antecedentes relevantes", remarcando que "en gobiernos anteriores ya se han producido resoluciones desestimatorias cuando se han solicitado por los grupos usos de espacios fuera de los ámbitos establecidos". Igualmente, y durante el actual mandato, "se han producido otras situaciones más graves en las que el espacio cedido terminó utilizándose para una finalidad distinta y protagonizada por una entidad diferente a la solicitante, generando problemas de control, seguridad e inseguridad jurídica para la institución", recalca.

"Estos precedentes obligan a ser especialmente rigurosos en la aplicación de la normativa, precisamente para garantizar la igualdad de trato, la seguridad y el correcto uso de los espacios públicos", ha señalado Siles. Por último, la vicepresidenta segunda ha pedido a los grupos provinciales que "respeten la normativa interna de la Diputación de Córdoba", pues la institución provincial "actúa con criterios técnicos, jurídicos y objetivos".