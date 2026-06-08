La Diputación de Córdoba ejecuta casi en su totalidad la implantación de contenedores soterrados en La Rambla

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite (izda.), y el alcalde de La Rambla, junto a uno de los contenedores soterrados. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) ha ejecutado casi en su totalidad la implantación de contenedores soterrados en el municipio de La Rambla, una actuación que permite el depósito de residuos con mayor facilidad para los usuarios.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, ha destacado que "este modelo aporta mayor accesibilidad, mejores condiciones higiénicas y flexibilidad horaria. El soterramiento cambia la perspectiva del diseño urbano de La Rambla, al sustituir los contenedores tradicionales en superficie, eliminando el impacto visual negativo y los malos olores", ha añadido.

El diputado ha explicado que "se han instalado 44 contenedores, 22 para la fracción resto y 22 para la fracción de envases ligeros, así como las correspondientes plataformas peatonales de chapa lagrimada y la instalación de nuevos sistemas de seguridad contra caídas en el interior del foso. Todo ello con una inversión de 522.000 euros".

El proyecto se encuentra en la actualidad ejecutado en el 95 por ciento y se espera que en las próximas semanas se finalice según los plazos fijados el proyecto técnico. Lorite ha recordado que "las obras dieron comienzo en febrero de este año en curso y la duración prevista es de cinco meses y medio".

El delegado ha recalcado que "con esta actuación se ha conseguido el objetivo de una completa implantación de la infraestructura de contenedores soterrados en todo el casco urbano de La Rambla" y ha enfatizado que "esto responde a una apuesta firme de la institución provincial en la lucha contra el cambio climático y el fomento del reciclaje".