Diputación de Córdoba hace entrega a los participantes en el curso de tonelería de los diplomas acreditativos

Acto de entrega de diplomas a los participantes en la acción formativa centrada en tonelería. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

MONTILLA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

El delegado Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha participado este lunes en Montilla en el acto de entrega de diplomas a los participantes en la acción formativa centrada en tonelería que se desarrollado en este municipio gracias a 'Iprodeco Forma'.

En este contexto, Romero ha afirmado que "esta acción es un claro compromiso con nuestro objetivo de unir a personas desempleadas con empresas generadoras de empleo. Además de un ejemplo de éxito de la colaboración público-privada, ya que hemos trabajado de la mano de la empresa Tonelería del Sur y el Ayuntamiento de Montilla".

"Desde la Diputación de Córdoba venimos trabajando en todas aquellas propuestas que contribuyan a la creación de empleo y a la generación de oportunidades laborales en nuestros pueblos. Una labor que contribuye, sin duda, a convertir a nuestra provincia en un territorio con futuro y, por ende, a fijar la población a nuestro territorio", ha señalado Romero.

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha especificado que "han sido 13 las personas que han concluido el proceso formativo, y varios de los participantes ya cuentan con un compromiso de laboral, una vez han acreditado su capacitación".

Según ha detallado Romero, "esta acción formativa, junto a las desarrolladas en el ámbito del manejo de ganado con perros de pastoreo y de maestros de almazara, nos permitirá cubrir la demanda de personal cualificado detectada en los sectores mencionados".

"El curso que hoy concluye ha permitido a sus participantes formarse durante 220 horas, 60 de carácter teórico y 160 prácticas que han sido desarrolladas en la empresa Tonelería del Sur, seleccionada por licitación pública", ha apostillado Romero.

Finalmente, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación ha insistido en que "en definitiva se trata de poner en marcha propuestas que vienen a responder a las necesidades de nuestros empresarios y centradas en sectores productivos muy vinculados al territorio y con mucha proyección de futuro".