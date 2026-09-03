La Diputación de Córdoba impulsa el II Encuentro de Transportistas Ciudad de Lucena

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero (izda.), en la presentación del encuentro. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba respalda el II Encuentro de Transportistas Ciudad de Lucena 2026, una iniciativa organizada por la Asociación de Transportistas del Sur (Atransur) --con la colaboración del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco)-- que se celebrará del 18 al 20 de septiembre en distintos espacios de Lucena, principalmente en el Recinto Ferial y el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani.

Este encuentro bienal nace con el objetivo de impulsar y visibilizar el sector del transporte y la logística, favoreciendo al mismo tiempo la profesionalización, la innovación, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la generación de empleo.

En concreto, se trata de una iniciativa que pretende consolidar a Lucena como punto de encuentro profesional, empresarial e institucional del transporte por carretera, reforzando su posición estratégica dentro de la provincia de Córdoba y su proyección como referente nacional en materia de transporte y logística.

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, quien ha añadido que de este modo se sitúa "a Lucena como punto de referencia tanto provincial como nacional del sector logístico".

Se trata "de un sector productivo que a veces es invisible, pero que es fundamental para que la industria se pueda desplazar de unos lugares a otros". Desde la Diputación de Córdoba tienen "clara la importancia de detectar y potenciar los sectores productivos de la provincia para fortalecerlos, para seguir generando empleo y para seguir creando oportunidades en nuestros pueblos, y la logística es fundamental", ha añadido el delegado.

El transporte de mercancías por carretera constituye una actividad esencial para el funcionamiento de la economía, la distribución de bienes, la vertebración territorial y la competitividad empresarial. En este contexto, el encuentro pretende generar un espacio de análisis y colaboración ante retos como la escasez de conductores profesionales, la necesidad de atraer a jóvenes, la incorporación de la mujer, la mejora de las condiciones laborales, la sostenibilidad y la transformación digital.

Así lo ha adelantado el alcalde de la localidad, Aurelio Fernández, quien ha explicado que Lucena no tiene "ni tren, ni avión ni puerto. Todas las comunicaciones que tenemos tienen que ser a través de la carretera y por lo tanto necesitamos al sector del transporte".

La localidad "está íntimamente ligada a la actividad industrial y empresarial por lo que este sector es muy necesario para nosotros, algo que hizo que el Ayuntamiento apoyara desde el primer momento este encuentro", ha apostillado el regidor.

En cuanto a la programación, el encuentro acogerá tres jornadas con un importante programa que combinará mesas redondas, encuentros profesionales, exposición de vehículos, acciones de networking, pasacalles por la ciudad y un concurso de pruebas de habilidad de conducción y maniobras.

Así lo ha explicado, el director de Atransur, Javier Ruiz, quien ha desgranado la programación asegurando que "el transporte y la logística son infraestructuras económicas y sociales de primer orden para el desarrollo de la provincia de Córdoba. El apoyo institucional contribuye a situar a Córdoba y a Lucena en el centro de la conversación sobre el futuro de transporte de mercancías por carretera".

Este segundo encuentro dará su pistoletazo de salida el viernes, 18 de septiembre, a las 20,00 horas con su inauguración institucional, seguida de un encuentro profesional y la apertura de la exposición de vehículos. El sábado 19 se celebrarán tres mesas redondas centradas en algunos de los principales desafíos que afronta actualmente el sector.

La primera abordará 'El transporte de mercancías por carretera como motor del desarrollo económico y territorial'; la segunda analizará 'La transición sostenible y la transformación digital del transporte de mercancías'; y la tercera estará dedicada a 'Empleo, igualdad y relevo generacional en el transporte de mercancías'. Esta jornada concluirá con una ruta en camión por Lucena y una actividad de convivencia sectorial, acercando además el mundo del transporte a la ciudadanía.

El domingo 20 se llevarán a cabo pruebas de habilidad de conducción y maniobras, que se desarrollarán entre las 10,00 y las 13,00 horas y en la que los participantes tendrán que demostrar su destreza técnica en un circuito específico, con maniobras de conducción, aculamiento y destreza técnica. Posteriormente, se celebrará la entrega de trofeos, reconocimientos y distinciones, y la clausura institucional del encuentro.