La Diputación de Córdoba impulsa la VI Exhibición de Autos Locos de Castil de Campos

La delegada de Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, en la presentación de la VI Exhibición de Autos Locos de Castil de Campos. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, respalda la celebración de la VI Exhibición de Autos Locos de Castil de Campos, una iniciativa organizada por la Entidad Local Autónoma (ELA) en colaboración con su tejido asociativo y que se ha consolidado como una de las propuestas festivas más participativas y singulares de la localidad.

La delegada del área en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado que "se trata de una actividad recreativa y comunitaria, en la que los propios vecinos, familias, grupos de amigos y asociaciones diseñan y construyen sus vehículos de forma artesanal para exhibirlos y realizar una bajada cronometrada por las calles del pueblo".

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la institución provincial, supone, según ha señalado Moreno "mucho más que una competición festiva, ya que responde a una demanda ciudadana real y resuelve un problema de dinamización local, especialmente durante la jornada del domingo de feria, favoreciendo una convivencia intergeneracional".

"El proyecto fomenta también valores como el ingenio, el trabajo en equipo y la sostenibilidad, ya que los participantes son incentivados a reutilizar y reciclar materiales en la construcción de sus vehículos" ha recalcado Moreno.

Esta VI edición prevé la participación de 20 coches y una afluencia estimada de entre 500 y 600 personas, "tanto de Castil de Campos como de municipios del entorno, entre ellos Priego de Córdoba, Fuente-Tójar, Almedinilla, Carcabuey y Alcaudete (Jaén)", ha añadido la responsable de Participación Ciudadana de la institución provincial.

Por su parte, el alcalde de Castil de Campo, Antonio Muñoz, ha sido el encargado de informar sobre los premios, asegurando que "todos los vehículos participantes recibirán un premio de 40 euros. Además, se establecen dos categorías de premios: 'Al más rápido' y 'Al más original', cada una de ellas dotada con 200 euros y trofeo para el primer clasificado; 150 euros y trofeo para el segundo; y 100 euros y trofeo para el tercero".

En cuanto a la programación de este domingo de feria, 11 de octubre, a las 14,00 horas, en la Caseta Municipal, se llevará a cabo la tradicional rifa-subasta de regalos donados a la Virgen del Rosario. La VI Exhibición de Autos Locos se desarrollará entre las 16,30 y las 20,30 horas.

En primer lugar, los vehículos quedarán expuestos en la Plaza Nueva para que el público pueda contemplar el trabajo y la creatividad de los participantes. Posteriormente, tendrá lugar el recorrido individualizado por las calles Portillo, Carrera, Plaza del Rosario y Nueva.

La entrega de premios está prevista para las 20,00 horas en la Caseta Municipal, seguida de una sesión de animación musical a cargo de DJ COLE. La jornada continuará a las 23,00 horas con la fiesta de fin de feria, amenizada por DJ KEKI, y concluirá a medianoche con la tradicional traca de fin de fiestas.