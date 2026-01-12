La Diputación de Córdoba inicia una campaña educación ambiental con el apoyo visual de 'Iberia, Naturaleza Infinita'

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite (segundo por la izda.), y el director de la cinta, Arturo Menor (tercero), en la presentación de la campaña. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, pone en marcha una campaña de sensibilización y educación ambiental en torno a la película de Arturo Menor 'Iberia, Naturaleza Infinita' en la provincia de Córdoba.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa el responsable del área en la institución provincial, Andrés Lorite, quien ha añadido que la Diputación "cumple con esta iniciativa con un compromiso que habíamos adquirido de utilizar este elemento estratégico para tareas de sensibilización desde el punto de vista medioambiental".

Según ha expresado Lorite, "la campaña constará, en primer lugar, de una página web que se alberga dentro del dominio de 'www.iberia.dipucordoba.es' que acerca al usuario los distintos enclaves de la provincia que aparecen en 'Iberia, Naturaleza Infinita'".

"Del mismo modo, incorporamos una parte importante que tiene que ver con las corporaciones locales, de manera que, a través de un cuestionario, puedan solicitar el visionado de la película en sus municipios, siendo nuestro objetivo que este trabajo pueda verse en las localizaciones que aparecen en el mismo y en las cabeceras de comarca", ha añadido Lorite.

El responsable de Sostenibilidad de la institución provincial ha hecho referencia, además, a que "se va a establecer una línea de colaboración con los centros educativos no universitarios de la provincia, de manera que se pone a su disposición una unidad didáctica que tiene 'Iberia, Naturaleza Infinita' como protagonista".

El objetivo, ha continuado, "no es otro que seguir la máxima de que solo lo que se conoce se valora, y solo lo que se valora se puede proteger. Algo esencial si queremos que los más jóvenes puedan conocer, valorar y preservar su entorno más inmediato".

Lorite ha remarcado "el compromiso que desde el principio mantuvimos con el proyecto audiovisual de Arturo Menor, una joya documental que tiene una implicación de importante valor con nuestro entorno paisajístico y medioambiental, recogiendo las bondades de 13 municipios cordobeses".

Por su parte, el director de la cinta, Arturo Menor, ha hecho hincapié "en la importancia de que este documento llegue a los colegios de la provincia a través de una unidad didáctica con actividades adaptadas a cada uno de los niveles educativos".

Menor ha hecho referencia también a cada uno de los apartados que componen la página web que se ha desarrollado y que atienden a "las localizaciones que aparecen en la película, además del trailer y el 'making off' de la misma".

Además, ha apostillado, "de cada uno de los espacios naturales que aparecen en 'Iberia, Naturaleza Infinita', se realiza una recopilación de los principales recursos naturales que pueden encontrarse, así como las posibilidades que, desde el punto de vista turístico, ofrece cada uno de los pueblos".

"En definitiva, estamos hablando de un elemento que nos permite la puesta en valor de los espacios naturales protagonistas de la película, al mismo tiempo que se pone en marcha una herramienta de apoyo y promoción turística", ha concluido Menor.

Para concluir, el presidente de la Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, ha puesto en valor la importancia del turismo del pantalla, el que atrae a visitantes tras ver un lugar a través de una producción audiovisual y genera el "deseo de ir a conocer lo que se está viendo".