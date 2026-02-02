La Diputación de Córdoba inicia la primera fase de la remodelación de los antiguos Colegios Provinciales

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (cuarto por la izda.), en los Colegios Provinciales antes del comienzo de las obras. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este lunes a los antiguos Colegios Provinciales, ubicados en el parque Figueroa de la capital cordobesa, para asistir a la firma del acta de replanteo "con la que se da inicio a la primera fase de las obras en uno de los edificios más emblemáticos, proyectados por el arquitecto Rafael de La-Hoz, que tras la reforma albergará un gran Centro de Servicios provinciales".

Durante su intervención, Fuentes ha explicado que "con las obras de esta primera fase remodelan dos de los edificios de los Colegios Provinciales: la torre uno, que es la de Fernando III, y la torre dos que es la de El Carmen. En esta fase no se actúa sobre el tercer edificio, Isabel la Católica, que está ocupado actualmente por la Residencia Escolar la Aduana, gestionada por la Junta de Andalucía".

En este sentido, ha añadido que "las dos torres conforman el nuevo Centro de Servicios de la Diputación, magníficamente ubicado junto a la Ronda de Poniente, lo que facilita el acceso para todas aquellas personas que llegan desde la provincia, y está dotado de una amplia superficie construida con más de 18.000 metros cuadrados, lo que permite ubicar muchos de las servicios y empresas de la Diputación".

Para Salvador Fuentes, "la remodelación de estos edificios tiene un significado especial para la Diputación, ya que reconoce la vinculación de la Diputación con la barriada del Parque Figueroa, que promovió la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba entre 1967 y 1970, en su mayor parte sobre terrenos de la propia corporación provincial".

El presidente de la institución provincial ha explicado que "las obras tienen un doble reto, el primero, adaptar los edificios a las exigencias del siglo XXI respetando el interés arquitectónico del proyecto de Rafael de La-Hoz Arderius, entonces arquitecto provincial. Actuaremos afectando en la menor medida posible a su imagen urbana y a su espacialidad interior. El segundo reto es el de realizar las obras sin desplazar a los más de 300 trabajadores que prestan aquí sus servicios".

"La intervención trata de resolver la actual dispersión de los servicios administrativos de la Diputación en Córdoba capital, hoy ubicados en diez edificios distintos, por lo que se ha optado por una estrategia de concentración que responde a la necesidad operativa de organizar de manera eficiente y dar mucha más eficacia a la gestión pública", ha abundado Fuentes.

En este sentido, ha añadido que "tenemos patologías estructurales de carbonatación del hormigón, corrosión de armadura, para lo que se actuará en la rehabilitación estructural de hormigones de fachada y del túnel de conexión". Igualmente, "se actuará para eliminar la patología de estanqueidad y filtraciones en cubiertas. Y, por último, resolver la deficiencia de aislamiento térmico, carpintería y puentes térmicos".

Para resolver estos problemas se acometerá "una nueva fachada ventilada manteniendo la composición de alzados. En cuanto a la diferencia de accesibilidad, se actuará en escaleras y ascensores, lo que es un gran desafío que tenemos que se solventará unificando los rasantes de la planta baja y dotando de ascensores accesibles. También se mejorará el sistema de evacuación en el caso de incendio, con recorrido de evacuación alternativo en cada planta y dotación de escalera de incendio en cada torre. Y por último, problema de eficiencia energética, con la instalación de una planta fotovoltaica de 100 kW en la cubierta de cada edificio", ha apostillado Fuentes.

Por su parte, la delegada de Presidencia Gobierno Interior y Vivienda, Marta Siles, ha destacado que "es una obra que tiene un reto muy importante, que por una parte es conservar estos edificios con el carácter histórico y la esencia, diseñado por Rafael de La-Hoz y compaginar estas obras con el trabajo de casi los 300 empleados que actualmente están en este edificio".

Finalmente, el jefe de servicio de Arquitectura, Joaquín Gómez de Hita, ha hecho hincapié en que "nos enfrentamos en este caso en la necesidad de intervenir con mucha delicadeza sobre unos edificios que tienen protección arquitectónica y que tienen un interés indudable, pero que como tienen 50 años de vida, presentan unos problemas bastante graves".

Estas obras van a ser realizadas por tres empresas distintas, cada una de ellas especializada en un tipo de actuaciones: Toledano Edificaciones y Obras Públicas ejecuta el lote 1, con un presupuesto de 1.983.420 euros; la UTE de Serrot y A y E Fachadas Especiales el lote 2 (la fachada ventilada), cuyo presupuesto es de 2.566.326 euros, y Desarrollos Tecnológicos Intelec el lote 3 (las instalaciones fotovoltaicas), con un importe de 157.836 euro.

Las obras tienen un plazo máximo de 16 meses, y estarán finalizadas en mayo de 2027. Posteriormente se abordará el acondicionamiento interior de la Torre 2, a ejecutar en 2027. Terminada esta fase podrán trasladarse temporalmente los ocupantes de la Torre 1 para acondicionarla interiormente en 2028.