La Diputación de Córdoba invertirá 620.000 euros en la ampliación del camino de La Mallena, en Palma del Río

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, en la firma de la cesión del camino de La Mallena. - DIPUTACION DE CORDOBA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este viernes hasta el municipio de Palma del Río para dar a conocer junto a la alcaldesa de la localidad, Matilde Esteo, el proyecto de ampliación del camino La Mallena, actuación que supondrá una inversión de 620.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

Según ha explicado el presidente provincial, "hoy firmamos la mutación demanial subjetiva con la que asumimos la titularidad de un tramo para, a partir de ahora, hacernos cargo de su mantenimiento y conservación. Para nosotros era un desafío cuando llegamos al gobierno de la Diputación, un desafío que no era fácil pero que hemos conseguido, por eso es un día importante para El Calonge".

El proyecto prevé actuar en este camino que discurre en su totalidad por el término de Palma, uniendo la A-3150 con el siguiente tramo de la carretera de El Calonge y sirviendo de acceso a numerosas explotaciones agrícolas de la zona. Según ha informado Fuentes, "con él buscamos ampliar la calzada para una mayor seguridad vial, fomentamos la accesibilidad y la conexión rápida de El Calonge e impulsamos la economía local al garantizar el acceso de los vehículos agrícolas a las parcelas de la zona".

El proyecto incorpora varias actuaciones relevantes que aseguran la eliminación de los problemas existentes. Así, Fuentes ha señalado que "se amplía la calzada, que pasará a contar con una anchura de siete metros, 3,50 metros por carril, mediante una base de zahorra artificial de 30 centímetros de espesor y una capa de rodadura".

"La intervención supone también la ampliación de las obras de drenaje transversal existentes en la vía para adecuarlas a la longitud transversal proyectada, nueva señalización horizontal mediante el pintado de marcas viales y, en cuanto a la señalización vertical, la restitución de aquellas que se vean afectadas por la ampliación de la calzada y nuevas señales para una adecuada seguridad vial", ha manifestado el presidente de la Diputación.

Por su parte, la alcaldesa de Palma, Matilde Esteo, que ha calificado como "hecho histórico" la firma del convenio de mutación demanial subjetiva para que la Diputación pueda acometer la ampliación del camino, ha destacado que "han sido muchos los años de lucha de los vecinos de El Calonge y ahora se materializa un proyecto que les dará seguridad con su ejecución".

En esta línea se ha expresado, también, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Calonge La Madre Fuentes, Modesto Rodríguez, quien ha insistido en que "hoy se hace realidad un sueño que ha costado muchos accidentes y disgustos".

El Camino de La Mallena es una vía de 3.681 metros de longitud con una anchura variable hasta ahora de entre cuatro y cinco metros. Soporta un tráfico de vehículos agrícolas e industriales y su estado generaba problemas de seguridad vial, fluidez y accesibilidad.