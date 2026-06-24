La Diputación de Córdoba lanza la 3ª edición de las mentorías para impulsar el emprendimiento de mujeres rurales

Presentación de la tercera edición de 'Mentorías para el fomento del emprendimiento y la consolidación de empresas lideradas por mujeres en el ámbito rural'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba ponen en marcha la tercera edición de 'Mentorías para el fomento del emprendimiento y la consolidación de empresas lideradas por mujeres en el ámbito rural', una iniciativa que persigue el impulso del emprendimiento femenino en la provincia.

La delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado en rueda de prensa que "tras el éxito alcanzado en las dos ediciones anteriores", se vuelve a apostar por este programa, "porque apoyar a las mujeres emprendedoras es apostar por el desarrollo económico, la cohesión social y el futuro de los municipios".

Con esta actuación no solo se pretende "fortalecer proyectos empresariales concretos, sino también avanzar hacia una igualdad real y efectiva, eliminando barreras culturales y estructurales que todavía dificultan la visibilidad y consolidación de las iniciativas lideradas por mujeres, especialmente en el entorno rural".

Asimismo, la delegada ha insistido en que la Diputación de Córdoba sigue comprometida "con aquellas actuaciones que generan oportunidades reales para las mujeres, fortalecen el tejido empresarial y contribuyen al desarrollo sostenible de los municipios".

Por su parte, la presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, Inmaculada Pérez, ha incidido en que "estas mentorías personalizadas son una herramienta muy útil, ya que permiten que estas mujeres busquen su momento y nosotras detectamos sus necesidades a la carta".

Pérez ha abundado en que "esto ha conseguido que muchas mujeres tengan desde facilidad para saltar la famosa brecha digital, desarrollar estrategias para el crecimiento de su negocio, que no se queden en el autoempleo y puedan aspirar a mucho más, y un conocimiento profundo de aquellas ayudas que les ofrecen las instituciones".

Esta tercera edición se desarrollará en distintos municipios de la provincia de Córdoba y beneficiará a unas 40 empresas lideradas por mujeres del ámbito rural. Se dirige tanto a empresarias vinculadas al sector primario como a mujeres que impulsan proyectos innovadores y diversificadores, capaces de convertir el medio rural en un espacio de oportunidades, calidad de vida y generación de riqueza.

El proyecto se basa en un sistema de mentorías directas y personalizadas que permitirán conseguir unos objetivos muy concretos, como proporcionar herramientas prácticas y adaptadas para la gestión y consolidación de microempresas, facilitar el acceso a redes empresariales, estudios de mercado y recursos TIC que mejoren la competitividad de los negocios.

Del mismo modo, se busca orientar a las participantes sobre financiación, ayudas públicas y recursos disponibles para el desarrollo empresarial y detectar las barreras estructurales, culturales y sociales que continúan limitando el emprendimiento femenino en el ámbito rural.

Como novedad y elemento vertebrador de esta tercera edición, se incorpora una inmersión estratégica de fin de semana en el municipio de Hornachuelos, encuentro que permitirá reforzar los vínculos generados durante las mentorías, fomentar el intercambio de experiencias entre los participantes y consolidar una red de apoyo empresarial femenina en el ámbito rural.