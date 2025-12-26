La Diputación de Córdoba llenará de magia la jornada del día 5 de enero de la mano de la Peña Amigos de Fátima

Auxiliadora Moreno corona a uno de los Reyes Magos de la Asociación Amigos de Fátima. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes el acto de presentación de la Festividad de los Reyes Magos, actividad dirigida a las personas residentes en el Centro de Discapacitados Psicofísicos de la institución provincial, y por otro lado, a los hijos e hijas de los internos del Centro Penitenciario de Córdoba.

Para la delegada de Igualdad, de Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, "para esta noble tarea venimos contando con la Peña Amigos de Fátima, que tanto empeño y esmero ponen en esta actividad. Serán ellos los encargados del reparto de los juguetes, de mano de los tres Reyes Magos encarnados por personas de relevancia del barrio de Fátima".

Moreno ha especificado que "la festividad de los Reyes Magos está integrada por dos actividades; la primera de ellas será una convivencia con residentes de nuestro Centro de Discapacitados, durante la cual disfrutarán de una propuesta de animación para concluir con la entrega de regalos. Nuestro objetivo es que este día se convierta en una celebración entre residentes y sus familiares".

La segunda de las iniciativas, ha continuado, "será la visita de los Reyes Magos de Oriente al Centro Penitenciario de la capital, donde acudirán los hijos e hijas de los para pasar un día de convivencia con sus progenitores. Este año participarán menores con edades comprendidas entre 1 y 14 años. La distribución de los regalos se hace de forma personalizada, adecuando el juguete a la edad del menor y teniendo en cuenta en la elección del juguete la orientación pedagógica del mismo".

"Hoy presentamos así una de las actividades más esperadas de nuestra Delegación, un día lleno de ilusión y magia por los regalos que se reparten pero, sobre todo, porque es un día de convivencia en el que se viven experiencias únicas y llenas de sentimientos", ha apostillado Moreno.

Por su parte, el director del Centro de Discapacitados Psicofísicos de la institución provincial, Jesús de Miguel, ha puesto de manifiesto que "el reto de los profesionales del centro empieza mucho antes porque cada usuario necesita de su tiempo de escucha para preparar este momento tan emotivo y en el que además de la visita de los Reyes Magos siempre preparamos alguna sorpresa".

Del mismo modo, el presidente de la Peña Amigos de Fátima, Francisco Leal, ha sido el encargado de dar a conocer a los miembros de la entidad que encarnarán a los tres Reyes Magos. Así, Rafael Ordóñez será Melchor, Juan Carlos Carnerero será Gaspar, y Antonio M. Cejas será Baltasar.

Leal ha señalado también que "durante toda la jornada y con las actividades previstas se repartirán 600 bolsas de chucherías; 150 kilos de caramelos, 30 litros de chocolate y alrededor de 600 regalos de diversa índole".

Finalmente, la directora del Centro Penitenciario de la capital, Concepción Román, ha agradecido el compromiso de los Amigos de Fátima con esta actividad que dio comienzo en enero de 1983 y se mantiene gracias a su labor desinteresada".