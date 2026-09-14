Diputación de Córdoba mejora la dotación de material del Grupo Local de Pronto Auxilio Siete Fincas con un convenio

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite (izda), ha mantenido un encuentro con miembros del Grupo Local de Pronto Auxilio Siete Fincas - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha mantenido un encuentro con miembros del Grupo Local de Pronto Auxilio Siete Fincas, "un colectivo que trabaja desde hace más de 30 años en la prevención y primera intervención en conatos de incendios" al que se le mejorará su dotación material a través de un convenio.

De este modo lo ha señalado Lorite, quien ha añadido que desde la institución provincial se viene colaborando con este colectivo, "conscientes de la importante labor que vienen realizando en materia de protección de nuestro entorno forestal".

Así, ha continuado, se pondrá "en marcha un convenio a través del cual se procederá a la adquisición de un equipo de extinción de incendios forestales tipo Megafoc de 250-600 litros, además del material necesario para su instalación en un vehículo ya disponible".

Con esta nueva colaboración, se persigue "reforzar a un colectivo que actúa como primera intervención en el territorio, algo esencial en un territorio como el nuestro, de elevada complejidad debido a la combinación de masa forestal continua, interfaz urbano-forestal, orografía irregular y alta presión de público", ha matizado Lorite.

Para el responsable de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, "se trata de reforzar la capacidad operativa de este grupo de prevención y extinción de incendios forestales en nuestra sierra, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta ante emergencias, incrementar la eficacia en la intervención y mejorar la seguridad de los voluntarios".