La Diputación de Córdoba moderniza los sistemas de gestión del agua a diez municipios, en beneficio de 23.437 domicilios

CÓRDOBA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), digitalizará el ciclo integral del agua en diez municipios de la zona oriental de la provincia, lo que repercutirá en 23.437 domicilios, "gracias a la adjudicación a Vodafone España de este servicio por un periodo de 12 años y con un presupuesto de 3,1 millones de euros, que supondrá la modernización de los sistemas de gestión del agua para esta parte de nuestro territorio".

Así lo ha explicado este miércoles el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, junto a la directora nacional de Sector Público de Vodafone España, Teresa Llamas, ha firmado el documento de adjudicación que incluye la digitalización de contadores en los municipios de Adamuz (incluida la ELA de Algallarín), Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Valenzuela, Villa del río y Villafranca de Córdoba.

Fuentes ha afirmado que "Emproacsa ofrecerá el nuevo servicio de telelectura a 23.437 domicilios cordobeses, lo que repercutirá en un mejor conocimiento de los usos del agua y de su eficiencia, y en una mayor transparencia en la gestión del agua. Asimismo, contribuirá a mejorar aspectos ambientales y a generar empleo de alta cualificación técnica".

"La firma de este contrato es muy importante porque supone la constatación de que Emproacsa va más allá de preparar kilómetros de tuberías para abordar el desafío que supone el agua. Esta colaboración nos permite dar un salto cualitativo en la gestión de este recurso, incorporando una tecnología que contribuirá a evitar usos fraudulentos, conocer la existencia de fugas o el conocimiento de un consumo real por parte del contribuyente", ha señalado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia a que "tenemos en marcha el plan de choque en Iznájar, que nos permitirá poner fin a las 297 incidencias registradas con 2024; pero también trabajamos en la zona norte, en Fuente Obejuna y sus aldeas, para garantizar el consumo, además de mejorar depuradoras y depósitos".

Según ha señalado Fuentes, "en todo ello estamos, y hoy damos un paso más con la incorporación de esta tecnología, que deberá implantarse en toda la provincia. Avanzamos así de manera consecuente, haciéndonos más competentes y competitivos".

De este modo, ha continuado, "este contrato que hoy firmamos cuenta con una subvención europea de 1.874.960 euros para su desarrollo, en el marco del Perte Digitalización del Agua; el resto lo aporta Emproacsa y nos vinculamos a Vodafone España para la incorporación de esta tecnología puntera".

"En definitiva, este acto de hoy traerá como consecuencia una gestión más eficiente y eficaz en el consumo del agua en nuestra provincia, repercutiendo de manera clara en nuestra cultura del agua", ha concluido Fuentes.

Por su parte, la directora nacional de Sector Público de Vodafone España, Teresa Llamas, ha destacado que "el control y la correcta gestión del uso del agua es un desafío constante y de vital importancia en nuestros días".

"Con este contrato --ha concluido--, ponemos nuestra tecnología más puntera al servicio de los cordobeses, para contribuir activamente a la mejor conservación de los recursos naturales y a una gestión más eficiente del agua y de la energía".