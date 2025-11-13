La Diputación de Córdoba otorga ayudas por 173.000 euros a proyectos de eficiencia energética en el sur de la provincia

La delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo (segunda por la izda.), en su visita a Lucena. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LUCENA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo, que ha detallado que la institución provincial ha otorgado ayudas por valor de 173.567,68 euros a proyectos de eficiencia energética en el sur de la provincia, se ha desplazado este jueves hasta Lucena, municipio en el que ha visitado el Auditorio Manuel Lara Cantizani y la Olivarera de Lucena SCA, "con el objetivo de conocer las actuaciones realizadas en el marco de las convocatorias de ayudas de la Agencia Provincial de la Energía".

Así lo ha afirmado Pozo, quien ha detallado que "el Ayuntamiento de Lucena ha recibido una cuantía cercana a los 23.000 euros, lo que ha permitido actuar en el cambio de iluminación a tecnología LED en el citado auditorio, así como la mejora de la luminaria en las pistas multideportivas".

"Aquí se incluye la ayuda de 2.699 euros otorgada a la Olivarera, con el objetivo de contribuir a la puesta en marcha de un proyecto integral de eficiencia energética que supondría la implantación de un caudalímetro electromagnético, la sustitución de luminarias y la incorporación de amperímetros en los cuerpos de batidoras", ha matizado Pozo.

La también presidenta de la Agencia Provincial de la Energía ha visitado, además, la localidad de Rute, donde se ha procedido a la sustitución del alumbrado público por otro de mayor eficiencia con tecnología Led. Unas ayudas que ascienden a 71.319 euros y que incluyen actuaciones en el Hogar del Pensionista, en la Fundación Juan Crisóstomo Mangas y en la Asociación de Atención a Personas Afectadas de Demencia Senil.

Del mismo modo, Pozo ha podido conocer las acciones que se han desarrollado en Iznájar gracias a las subvenciones otorgadas por la Agencia Provincial de la Energía y que han permitido mejoras en la piscina municipal y en el edificio de usos múltiples. Unas ayudas que alcanzan los 20.000 euros para el presente ejercicio.

"En el caso de Benamejí, las subvenciones otorgadas por la institución provincial alcanzan los 19.626 euros y han permitido la renovación del alumbrado público de la localidad", ha añadido Pozo.

La delegada de Energía de la Diputación ha visitado también la Cooperativa Olivarera San Isidro Labrador y el Ayuntamiento de Palenciana, "municipio que ha obtenido ayudas por valor de 40.000 euros que han supuesto la instalación de placas fotovoltáicas tanto en la cooperativa como en el Ayuntamiento y la Biblioteca".

En definitiva, según ha concluido Pozo, "visitamos Lucena, Rute, Iznájar, Benamejí y Palenciana, municipios que han contado con ayudas por valor de 173.567,69 euros. Hoy conocemos de primera mano siete proyectos a los que hemos aportado 72.283 euros y conllevarán una reducción de 82 toneladas de CO2 anuales".