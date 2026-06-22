Diputación de Córdoba pone en marcha el itinerario formativo en IA del proyecto CordobIA para 81 beneficiarios

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), pone en marcha los itinerarios integrales de formación del proyecto europeo CordobIA, destinado a recualificar en competencias digitales a 81 profesionales en Inteligencia Artificial, automatización y productividad, de pymes y desempleados.

En rueda de prensa, el delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha explicado que este proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, tiene como objetivo "mejorar competencias digitales en el conocimiento en IA, facilitar la transformación digital, fomentar la adaptación tecnológica, promover cultura de adaptación tecnológica entre trabajadores y empresas y reducir la brecha digital de formación especializada para jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y personas con discapacidad".

Duque ha señalado que el proyecto de formación está dirigido a 81 beneficiarios, 60 empleados de Pymes y 21 desempleados y, el ámbito de aplicación es toda la provincia de Córdoba.

Las actuaciones de CordobIA contemplan dos eventos de promoción social de la transformación digital, los itinerarios informativos integrales en IA, un mentoring personalizado y la creación de una comunidad de Learnes, en el que compartirán el aprendizaje, conocimientos y servirá de apoyo al proceso de aprendizaje y potenciará las colaboraciones locales.

Con respecto al itinerario formativo, el delegado provincial ha explicado que "constará de cuatro ediciones, una dirigida a desempleados para recualificarlos en estas competencias profesionales con 21 participantes, y otras tres ediciones dirigidas a empresas, pymes y emprendedores".

El delegado ha señalado la necesidad de esta formación en que "una de las características principales de la economía española es el peso de las pymes, las empresas de menos de 250 trabajadores suman el 99,8 por ciento del total de empresas".

El proyecto europeo CordobIA está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el periodo 2021-2027, cuenta con un presupuesto de 215.000 euros y la UE aporta 182.750 euros e Iprodeco, 32.250 euros.

El plazo de inscripción se iniciará el próximo 29 de junio y permanecerá abierto hasta el 14 de septiembre, más información del proyecto en la web 'https://iprodeco.es/'.