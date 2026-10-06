La Diputación de Córdoba promociona la ópera en la provincia con la puesta en escena de 'El barbero de Sevilla'

El delegado de Cultura, Gabriel Duque (centro), en la presentación del programa 'Opera en la provincia', que llevará a escena en esta edición la obra 'El barbero de Sevilla'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, impulsa el programa 'Opera en la provincia', que llevará a escena en esta edición la obra 'El barbero de Sevilla', de Gioachino Rossini, en diversas localidades. En concreto, la obra se representará en Lucena (en el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani'), el 14 de octubre; Pozoblanco (Teatro El Silo), el 16; Priego de Córdoba (Teatro Victoria), el 18, e Hinojosa del Duque (auditorio municipal), el 23 de octubre.

Según ha informado el delegado de Cultura, Gabriel Duque, en rueda de prensa, la obra contará con la interpretación musical 'Aria de Fígaro' interpretado por le barítono Willingerd Giménez y el duo Conte Fígaro interpretado por el tenor Pepe Hannan y Willingerd Giménez.

Gabriel Duque ha puesto de manifiesto que "tras la excelente acogida de las ediciones anteriores, en las que el público pudo disfrutar de 'Don Giovani' (2024) y 'Don Pasquale' (2025), el programa regresa este año con esta nueva producción, bajo la dirección de Alberto Cubero, natural de Doña Mencía, impulsor de este proyecto, que mantiene su firme apuesta por la excelencia artística y por acercar la ópera a los municipios de la provincia".

El diputado ha resaltado que "la ópera constituye una de las manifestaciones artísticas más completas, al intentar integrar música, teatro, literatura, escenografía, iluminación, vestuario y artes visuales. Acercar este género al público general supone, sin duda, una experiencia cultural única".

Del mismo modo, ha incidido en que "con iniciativas como ésta seguimos reafirmando nuestra apuesta por una cultura cercana, accesible y de calidad, llevando la ópera a los teatros de la provincia, contribuyendo a que este patrimonio artístico llegue cada vez a más ciudadanos".

Por su parte, el director artístico de la obra, Alberto Cubero, ha subrayado que "este proyecto convierte la provincia en un gran teatro, no sólo por las representaciones en sí, sino por la parte social y divulgativa". Al respecto, ha explicado que de forma paralela ponemos en marcha el "aula provincial de ópera", que se compone de una serie de charlas, del ensayo general a puertas abiertas para conservatorios y escuelas de música y un encuentro con el público".