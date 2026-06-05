La Diputación de Córdoba reconoce a alumnos del IES Puente de Alcolea que han realizado practicas de reforestación

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, conversa con los alumnos. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha participado en el acto de despedida de más de una veintena de alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural del IES Puente de Alcolea que han realizado sus prácticas formativas en la Finca Porrillas durante el presente curso escolar.

Lorite se ha dirigido al alumnado para trasladarle el agradecimiento de la institución, ya que "gracias a colaboraciones como esta, la Diputación ha conseguido que un espacio que estaba en unas condiciones de abandono bastante evidentes se haya podido reforestar y regenerar para establecer en esta finca, en la finca Porrillas, un sitio que va a ser para uso y disfrute de los cordobeses, pero sobre todo una referencia desde el punto de vista medioambiental".

"Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y toda acción" que se lleve a cabo por parte de las administraciones públicas "será poca ante la situación de crisis climática". Desde la Diputación se está intentando "reconvertir una zona abandonada en un bosque en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba y en las inmediaciones de Alcolea con el objetivo del uso y disfrute de los cordobeses y también de la compensación de emisiones de gases con efecto invernadero, especialmente de CO2", ha subrayado el delegado provincial.

Para alcanzar ese objetivo, ha continuado Andrés Lorite, cuentan el instituto Puente de Alcolea y con la "inestimable ayuda" del alumnado "en el mantenimiento, en la mejora y en el desarrollo de este bosque que se está generando poco a poco y a través de los últimos años con un esfuerzo compartido". Por ello, ha agradecido su "actividad" y que cuenten con la Diputación de Córdoba "para llevar a cabo esta etapa formativa de prácticas", porque están haciendo "una labor absolutamente excelente".

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura ha hecho hincapié en que "gracias al esfuerzo compartido en estas instalaciones" se está poniendo un "granito de arena para preservar esta casa común para, en la medida de lo posible, mejorar las condiciones climáticas que vive nuestro planeta en una situación de crisis climática como la que estamos viviendo".

Por último, el director del IES Puente de Alcolea, José Rafael García, ha agradecido a la Diputación que siempre los está "apoyando y volcando" con el instituto". Además, ha agradececido también a los profesores "porque ellos son los que se implican aquí en aprovechar esta oportunidad que no en todos sitios" tienen".

TAREAS REALIZADAS POR EL ALUMNADO EN PRÁCTICAS

Esta iniciativa, que ha sido posible gracias a un convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y la institución provincial, firmado en septiembre de 2024, ha permitido a los alumnos participar de forma activa, en distintas actuaciones vinculadas a la conservación y restauración ambiental de un espacio actualmente inmerso en un proceso de reforestación.

Entre los trabajos realizados por los alumnos y alumnas ha estado el recuento de marras, llevado a cabo en noviembre de 2025; y, en enero 2026, la plantación de 100 unidades de árboles y arbustos (pinos, acebuches, algarrobos y retamas), incluyendo formación de alcorque, colocación de protectores y de tutores. De febrero a abril llevaron a cabo tareas de mantenimiento de la plantación, recolocación de tutores y protectores, muy importantes tras el paso de las ovejas.

Igualmente, los alumnos han ampliado sus conocimientos en lo referente a la plantación de una pradera silvestre, en marzo; y en mayo, han aprendido sobre desbroce de para reducir materia vegetal antes del verano, mediante motodesbrozadora. En total han participado 20 alumnos en el primer y segundo curso del ciclo, con edades comprendidas entre los 16 y 20 años. Del total de los participantes, el 90 por ciento han sido hombres y el diez por ciento mujeres.