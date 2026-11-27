El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, atiende a los medios en su visita a Pozoblanco. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este viernes hasta la localidad de Pozoblanco para conocer de cerca dos iniciativas que afectan a la localidad, el centenario del Club Deportivo Pozoblanco y la concentración de centurias romanas que está organizando la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Rescatado 'Cristo de Medinaceli' para febrero de 2027.

El máximo representante de la institución provincial, que ha mantenido una reunión informativa con el alcalde del municipio, Santiago Cabello, ha mostrado su disposición a colaborar con ambas iniciativas que están ligadas a la vida, la cultura y la historia del municipio. Por su parte, Cabello ha mostrado su satisfacción por la implicación de la Diputación con todo lo que afecta al municipio y la comarca de Los Pedroches.

Con respecto al proyecto de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Rescatado 'Cristo de Medinaceli', el presidente de la Diputación ha expresado su deseo de colaborar para hacer realidad la participación de la hermandad en un gran encuentro de centurias romanas que tendrá lugar en febrero 2027, una iniciativa que permitirá poner en valor una de las tradiciones más singulares de la Semana Santa cordobesa. La propuesta da continuidad a una experiencia de encuentros de centurias celebrada en 2016 que contó con el respaldo de la Diputación.

Fuentes ha señalado al respecto que "este encuentro puede convertirse en un importante atractivo turístico y cultural para Pozoblanco y Los Pedroches al reunir agrupaciones procedentes de diferentes localidades. Además, vamos a mostrar la riqueza y diversidad de las representaciones romanas que forman parte de las celebraciones de Semana Santa".

"Tenemos una provincia donde hay Semanas Santas muy diversas y diferentes y esto es un orgullo, en cada pueblo y cada rincón hay imágenes que no tienen nada que envidiar a otras provincias como Málaga y Sevilla y esto es motivo de mucha afluencia turística. Pozoblanco tiene algo diferente, como la centuria romana a caballo, y esto hemos de proyectarlo y traer a gente del mundo entero", ha recalcado.

En cuanto al centenario del club CD Pozoblanco, Fuentes ha indicado que "es fruto de mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas personas, personas invisibles a la que hay que rendir homenaje porque hablar del club es hablar del compromiso con el deporte".

"La Diputación está muy comprometida con el deporte, en este caso un deporte que está en competición y que tiene una repercusión en el pueblo y ofrece referentes. Por eso tenemos que celebrar 100 años, porque no son fáciles de cumplir y nos hablan de entereza y momentos que no están pagados, de ejemplos para los niños y niñas", ha manifestado.

El presidente de la Diputación ha hecho especial hincapié en los valores que transmite el deporte, "que une, no divide, te hace esforzarte, te hace tener criterio colectivo, trabajar y sufrir, y eso sirve para la vida. Por eso hemos de apelar a la convivencia, a los valores y a sacar la violencia y los malos ejemplos".

UNA INSTITUCIÓN AL LADO DEL CLUB

La institución ha acompañado al CD Pozoblanco en esta conmemoración colaborando en varias actividades, entre las que cabe destacar el Museo del Centenario, que ha recibido más de 3.000 visitantes y ha permitido recuperar fotografías, equipaciones, trofeos y recuerdos de un siglo de trayectoria deportiva.

A ello se suma la producción de un documental de siete capítulos sobre la historia del club, cuyas proyecciones presenciales han congregado a más de 2.000 espectadores, así como la publicación del libro 'Un siglo, una pasión', obra de la periodista Julia López, presentado el pasado mes de octubre.

La programación ha incluido también la exposición '25 años de fotoperiodismo con el CD Pozoblanco', del fotógrafo Rafael Sánchez Ruiz, y la creación del Himno del Centenario, compuesto por los pozoalbenses Francisco Javier Vargas y José Luis Llergo.

En el ámbito deportivo, especial protagonismo ha tenido el Torneo de Cantera, que ha reunido a numerosos clubes y ha contado con la participación de más de 6.000 personas, además del Torneo de Leyendas, que ha propiciado el reencuentro de antiguos futbolistas y entidades vinculadas a la historia del Pozoblanco.

Las actividades conmemorativas culminarán el próximo mes de diciembre con la proyección del último capítulo del documental y la celebración de la Gala de Clausura.