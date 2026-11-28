La concejal de Vox en Jaca, Marta Moreno, víctima de una agresión este sábado en la localidad altoaragonesa. - VOX

La Policía le imputa un presunto delito de odio y otro de lesiones y confirma una denuncia cruzada de la arrestada contra la edil

JACA (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido esta pasada madrugada en Jaca (Huesca) a una joven de 22 años por un delito de odio y otro de lesiones tras agredir a la concejal de Vox en la localidad altoaragonesa, Marta Moreno, a la que ha propinado un puñetazo en un ojo mientras le gritaba "fascista", según ha confirmado a Europa Press la Policía Nacional de Huesca.

Los hechos han ocurrido esta pasada madrugada en plena vía pública, en la zona de marcha de Jaca. Allí la agresora, que iba acompañada de un grupo de personas, ha arremetido contra la edil. La propia detenida ha presentado otra denuncia contra la concejal de Vox en el marco de la misma agresión aduciendo que ella también la había golpeado, según han confirmado fuentes policiales.

La agresión a la política de Vox en Jaca, calificada en un principio como leve por la Policía a la espera de su evolución, ha dejado secuelas a la víctima en el globo ocular golpeado, según apuntan desde Vox, que ha condenado con rotundidad un ataque motivado "exclusivamente por motivos políticos", recalcan, dado que la agresora "reconoció e identificó a Moreno fruto de las funciones que desempeña como concejal en la localidad".

Para la formación que preside Santiago Abascal, esta agresión "no sorprende y no es un hecho aislado", sino que "responde al clima de violencia contra Vox que desde hace años viene alimentando la izquierda, porque no creen en la democracia ni en la libertad de expresión", acusan. En ese sentido, el partido político recuerda que la socialista Pilar Alegría "anunció sonriendo en calidad de portavoz del Gobierno de España el indulto para dos de los terroristas callejeros que fueron condenados por los gravísimos disturbios en un mitin de Vox en Zaragoza en 2019", en lo que era "un evidente mensaje dirigido a los ultras de extrema izquierda para hacerles saber que la violencia contra Vox sale gratis y serán incluso premiados con visibilidad mediática", lo cual "incentiva a la extrema izquierda a exhibir en las calles la violencia que les caracteriza", según han trasladado en un comunicado.

VOX recuerda que "ninguna de las formaciones de izquierda fue capaz de condenar las palabras del entonces eurodiputado Miguel Urbán contra el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, en el momento en que le llamó bastardo", porque "una vez más, la izquierda es capaz de justificar todo tipo de violencia física o verbal contra Vox".

Tras esta agresión, Vox emplaza al resto de formaciones políticas a que "condenen hoy mismo, 28 de noviembre, la agresión sufrida por Marta Moreno", porque "en democracia no hay lugar para la violencia", defienden.

Desde la formación lamentan que "ya dijimos que Sánchez era capaz de cualquier cosa, incluso de enviarnos a sus milicias, y demuestran que están preparados para que ardan las calles a partir de la próxima semana. Quienes abanderan falsamente la defensa de la mujer, son los primeros en mirar para otro lado cuando una mujer que no piensa como ellos es agredida, concluye el comunicado de Vox.