La Diputación de Córdoba se reúne con la plantilla de Hitachi para abordar la situación de los trabajadores

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), en su reunión con el comité de empresa de Hitachi Energy. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido este miércoles un encuentro con el comité de empresa de Hitachi Energy en el que ha podido conocer de primera mano la situación que vive la fábrica cordobesa, afectada por una situación de bloqueo de la negociación del convenio colectivo que ha llevado a la convocatoria de una huelga que cumple hoy su tercera jornada.

Tras escuchar las demandas de los trabajadores, Fuentes ha trasladado al comité que va a "tratar de mediar con la Dirección de la empresa" con el objetivo de "intentar reconducir la situación actual y recuperar la senda del diálogo".

"La Diputación es consciente de la importancia de Hitachi Energy no solo para la capital cordobesa, sino para la provincia, y, por ello, abogamos por hacer un llamamiento a la negociación para llegar a un entendimiento mutuo que revierta en la estabilidad que la empresa necesita en estos momentos de expansión", ha subrayado.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva (CCOO), ha trasladado al presidente de la institución provincial "la preocupación de la plantilla por las decisiones que viene adoptando la empresa hasta ahora". García Leiva ha insistido en que "la voluntad del comité de empresa es negociar y en ningún momento se ha roto el diálogo por la parte social; muy al contrario, se sigue tendiendo la mano a la empresa para sentarse a dialogar y tratar de llegar a un entendimiento".