Diputación de Córdoba señala su compromiso con simplificación y racionalización administrativa para la gestión eficiente

Archivo - La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos en la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha informado este lunes sobre el informe resumen de Control Interno referido al año 2025 del que se dio cuenta en el pasado Pleno de la Diputación de Córdoba, apuntando que el documento "destaca el intenso trabajo de supervisión realizado para garantizar que cada euro público se gestione con eficacia en beneficio de la provincia".

Así lo ha expresado Ruz después de que el PSOE haya pedido al Gobierno provincial "corregir de inmediato las deficiencias" detectadas en dicho informe, detallando la delegada de Hacienda y Fondos Europeos que, "durante el año 2025, el Servicio de Intervención llevó a cabo un total de 24.938 actuaciones de fiscalización y control previo tanto en la propia Diputación como en sus organismos dependientes", un volumen de actividad que, según Ruz, refleja "una administración vigilante y comprometida con la legalidad y con la mejora permanente de los procedimientos".

Entre los logros "más significativos", el informe subraya el "éxito de los procesos de estabilización de empleo temporal, lo que ha permitido eliminar la temporalidad estructural, garantizando que las plazas queden cubiertas de forma indefinida sin incrementar el gasto público, lo que supone un avance histórico en la calidad del empleo de la institución", ha remarcado.

En materia de Contratación, se "destaca que el número de contratos menores se ha reducido un 28,39%, mientras que los negociado sin publicidad han caído un 44,4%". De manera paralela, "los procedimientos abiertos se han incrementado un 22,7%. Además, se ha hecho un gran esfuerzo por simplificar todos los trámites administrativos para que la gestión sea más ágil y eficaz", ha insistido Ruz.

La delegada de Hacienda ha asegurado que "la apuesta por el cumplimiento de las observaciones de los informes de control interno es una máxima para este gobierno, sobre todo porque se arrastraban graves deficiencias del gobierno anterior", una situación que llevó al presente gobierno "a elaborar un plan de acción del que se ha cumplido el 70% de las medidas correctoras implantadas, según queda reflejado en el propio informe", ha añadido Ruz.

En este sentido, ha subrayado que "los datos demuestran ese esfuerzo ya que, de las 24.938 actuaciones solo se han detectado 124 deficiencias, es decir, un 0,49% del total".

La diputada de Hacienda ha señalado que el "objetivo es dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones contenidas en los informes emitidos por el órgano de control interno y seguir adoptando las medidas correctoras necesarias, garantizar la legalidad, la eficiencia y la adecuada utilización de los recursos públicos".

Por último, se ha referido al compromiso del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien siempre ha defendido que "estos informes no son solo un mecanismo de control, sino que suponen desde el punto de vista de la colaboración, una herramienta fundamental para mejorar y perfeccionar la gestión de las administraciones públicas".