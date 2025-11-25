La Diputación de Córdoba señala a la sociedad como esencial para acabar con la lacra de la violencia de género

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), encabeza la concentración silenciosa con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha encabezado este martes una concentración silenciosa a las puertas del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde ha puesto de relieve el papel esencial de la sociedad para acabar con la lacra de la violencia de género.

Así lo ha expresado Fuentes en declaraciones a los periodistas después de participar en la manifestación silenciosa de cinco minutos junto a otros miembros de la Corporación provincial, trabajadores y componentes de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, destacando "el enorme trabajo que vienen realizando, no solo hoy sino todos los días", las asociaciones y dicha plataforma, pues llevan a cabo "una labor esencial que está presente en todos los rincones de la provincia".

En este contexto, según ha añadido, "nos encontramos ante un problema social que requiere de la lucha de todos, no es cuestión de las víctimas sino que se trata de que la sociedad tiene que arropar y proteger a estas mujeres para que, gracias a esa confianza, puedan romper su silencio".

Para concluir, el máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que "se necesita el empuje de todos para acabar con una lacra que mata a las mujeres. Nuestro mensaje debe ser el de que se necesita el compromiso y la solidaridad de toda la sociedad y de todos sus ámbitos para prevenir estos hechos, trabajando desde la educación para la igualdad y la convivencia".