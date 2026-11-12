La Diputación de Córdoba se suma al Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres

La delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno (centro), junto a miembros de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba se suma, un año más, a la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre con una campaña que este año lleva por lema 'Destruir lo que ella más quiere es violencia vicaria'.

Según ha explicado en rueda de prensa la delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, un año más, "las ocho diputaciones andaluzas hemos trabajado conjuntamente en la elaboración de esta campaña, al que también se están adhiriendo los ayuntamientos de las ocho provincias, en la que queremos poner el foco en una de las formas más crueles de violencia de género, y una de las que más cuesta reconocer".

"Para poder combatir la violencia vicaria, lo primero es saber identificarla. Desde la Diputación queremos denunciar esta realidad que sufren muchas familias, en las que se utiliza a los hijos y las hijas para causar sufrimiento a sus madres. Se sirve de los vínculos de afecto y protección más importantes para una mujer y los convierte en una herramienta de amenaza".

Moreno ha insistido en que "no podemos restarle importancia, mirar hacia otro lado ni permitir que siga silenciada". Los datos dan cuenta de la dimensión del problema, ya que desde 2003, 1.385 mujeres han sido asesinadas en España por su parejas o ex parejas. En 2025 fueron 48 y se registraron 204.342 denuncias; en lo que llevamos de 2026, son ya 44 las mujeres asesinadas. En cuanto a los menores, desde 2013 han sido asesinados 68 en casos de violencia de género contra sus madres, tres de ellos en 2026".

La diputada ha recalcado que "no debemos olvidar que estos casos recogen solo los casos mortales, pero detrás de la violencia vicaria hay también amenazas, utilización de los hijos y las hijas para controlar o intimidar a las madres y un sufrimiento psicológico que no siempre llega a reflejarse en las estadísticas".

Desde la institución provincial "contribuimos a combatir esta realidad, especialmente desde el trabajo que desarrollamos con nuestros municipios. Por eso queremos hacer un llamamiento a los ayuntamientos, a los centros educativos, a las familias y a toda la ciudadanía. Es importante conocer la violencia vicaria, saber reconocer sus señales y actuar cuando se detecta. La educación en igualdad y la formación son fundamentales para prevenir estas situaciones y evitar que las víctimas queden desprotegidas".

La delegada de Igualdad ha redundado en "el compromiso firme y continuado que esta Diputación mantiene con la lucha contra la violencia de género durante todo el año. Un compromiso que se traduce en actuaciones concretas y en la colaboración permanente con entidades que conocen de primera mano esta realidad y trabajan cada día para combatirla".

Moreno ha recordado, en este sentido, algunas de las iniciativas que se llevan a cabo en colaboración con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, a través del convenio suscrito con esta entidad, así como con Cruz Roja Córdoba. "Para esta Diputación es fundamental mantener y reforzar estos vínculos, respaldar la labor que desarrollan ambas organizaciones y seguir sumando esfuerzos para hacer frente a esta violencia desde todos los ámbitos de la sociedad".

La delegada ha querido resaltar también el trabajo de sensibilización y prevención que realizamos a lo largo de todo el año en nuestra provincia. En el último trimestre se están realizando distintos talleres, llegando a 145 centros educativos, desde Educación Infantil hasta Secundaria, así como a 16 bibliotecas y a 100 profesionales de la educación y miembros de las AFA. Estas acciones, ha recalcado Moreno, "nos permiten llegar a más de 4.150 personas. Son cifras que reflejan el alcance del trabajo realizado y, sobre todo, la importancia que tiene la educación y la sensibilización desde edades tempranas", ha insistido.

Para dejar constancia de este compromiso y darle visibilidad, la diputada ha anunciado que "se ha hecho una fotografía, junto a la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, en la valla publicitaria que hay en el exterior del Palacio de la Merced, que se expondrá desde hoy hasta el 4 de diciembre. Una imagen que representa nuestro apoyo en la lucha contra la violencia de género".

Para finalizar, Moreno ha hecho mención al Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Violencia Vicaria, aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2026, que contempla medidas para mejorar el reconocimiento jurídico de esta violencia y reforzar la protección de las víctimas. "Esperamos que esta iniciativa pueda tener continuidad, porque es necesario poder seguir avanzando en instrumentos legales que permitan prevenir esta violencia y proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas", ha concluido.