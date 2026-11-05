La Diputación de Córdoba se suma a la XII Fiesta de la Trasiega de Villanueva del Rey y su vino de pitarra

Presentación de la Fiesta de la Trasiega de Villanueva del Rey. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha presentado, junto al alcalde de Villanueva del Rey, Francisco Javier Murillo, la XII edición de la Fiesta de la Trasiega, iniciativa que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en esta localidad, "con el objetivo de recuperar y poner en valor la tradición de la trasiega del vino".

De este modo lo ha explicado Duque, quien ha añadido que "se trata de un evento único y singular que nos permite difundir el proceso de elaboración del vino de pitarra, así como promover la gastronomía local y generar actividad en las empresas del Guadiato".

"En su XII edición, esta feria supone una nueva oportunidad para rescatar y resaltar la tradición de la trasiega del vino, una práctica que durante muchos años desempeñó un papel fundamental en la economía y la cultura de Villanueva del Rey", ha remarcado Duque.

Para el responsable de Cultura de la institución provincial, "con esta festividad se conmemora una tradicional actividad que, desde el siglo XII y hasta mediados del siglo XX, representó un pilar social para esta localidad, además de un modo de vida y una importante fuente de riqueza".

Duque ha hecho hincapié, además, en que "esta iniciativa se presenta como un recurso turístico de primer nivel que, durante los días de su celebración, genera dinamismo y desarrollo económico y lo hace tomando como protagonista al vino de pitarra, un recurso intrínseco de la historia de nuestra tierra".

Por su parte, el alcalde de Villanueva del Rey, Francisco Javier Murillo, ha afirmado que "para nuestro pueblo, esta fiesta es mucho más que una celebración, es una forma de mantener vivas nuestras tradiciones, de recordar de dónde venimos y de compartir con quienes nos visitan una parte muy especial de nuestra historia y de nuestra identidad".

Murillo ha insistido en que "es un evento importante para recordar y conversar sobre nuestras tradiciones y, cómo no, una forma de defender nuestro futuro. Detrás de esta Fiesta de la Trasiega hay mucho trabajo, ilusión y, sobre todo, mucho cariño".

Desde el Ayuntamiento, ha continuado, "preparamos cada edición pensando en nuestros vecinos y vecinas, pero también en quienes regresan al pueblo para disfrutar de estos días y en todas las personas que se acercan a conocernos".

"Lo más importante de esta fiesta no son solamente las actividades que organizamos, sino lo que representa, esto es la unión de un pueblo que valora sus raíces y que quiere seguir transmitiéndolas a las nuevas generaciones", ha concluido Murillo.

Por último, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva del Rey, Bárbara Rico, ha sido la encargada de dar los detalles del programa previsto para esta XII edición de la Fiesta de la Trasiega, "un programa que dará comienzo el sábado 7 de noviembre con un pasacalles de los vendimiadores locales, para continuar con una demostración de la trasiega. A ello se sumará el concurso de vino de pitarra local, todo ello acompañado de actividades destinadas a los más pequeños y música en directo".

Rico ha detallado que "durante la jornada del domingo 8 de noviembre se prevé la celebración del II Concurso Comarcal de Sevillanas, además de continuar con la programación de las actividades infantiles y con las actuaciones musicales".