Diputación de Córdoba trabaja para alcanzar el 'Sello Calculo, Reduzco y Compenso' vinculado a la huella de carbono

Archivo - Fachada del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. (Imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha informado de que se ha procedido a la inscripción de la institución provincial en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), pudiendo utilizar así el 'Sello Calculo' de la Junta de Andalucía.

Según Lorite, "el Departamento de Medio Ambiente ya inscribió el cálculo de la huella de carbono de la Diputación en el Registro del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico los años 2021, 2022 y 2023, consiguiendo el 'Sello Calculo' de los 3 años", así lo ha recogido la institución provincial en una nota.

Así, ha continuado, "al haber empezado a aplicar diversas acciones de reducción, en el ejercicio 2024, se ha solicitado al Ministerio el 'Sello Calculo y Reduzco', dado que el consumo de energía eléctrica fue completamente de origen renovable en todas las sedes de la institución".

"En relación con el año 2025, se pretende solicitar el 'Sello Calculo, Reduzco y Compenso', para lo cual en estos momentos está en fase de inscripción el proyecto de absorción del bosque plantado en la Finca Porrillas, proyecto realizado junto a la empresa Silbon y que, una vez inscrito, supondrá una compensación de parte de nuestra huella de carbono", ha apostillado Lorite.

El responsable de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba ha asegurado que "de este modo, la Diputación de Córdoba sería la primera institución provincial en conseguir el 'Sello Compenso' y se podrían visualizar las mejoras ambientales que se están aplicando, pudiendo ser modelo para los municipios de nuestra provincia".

Lorite ha hecho hincapié en que "como institución pública medimos nuestra huella ambiental mediante el cálculo de la huella de carbono, de forma voluntaria, ya que el Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo, ya obliga a la Administración General del Estado e indica que es voluntario tanto para los organismos directivos de las comunidades autónomas como para la administración local (ayuntamientos y diputaciones provinciales)".

"La huella de carbono se configura como punto de referencia básico para el inicio de actuaciones de reducción de consumo de energía y para la utilización de recursos y materiales con mejor comportamiento medioambiental", ha recordado Lorite.

En definitiva, ha concluido, "esta huella de carbono identifica la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad; permite identificar todas las fuentes de emisiones de GEI y establecer, a partir de este conocimiento, medidas de reducción efectivas".