La Diputación de Córdoba traslada su más sentido pésame a los familiares de los fallecidos en el accidente

Fuentes (dcha.), durante su visita al centro de mando avanzado montado en Adamuz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha trasladado este lunes, en nombre de la Corporación provincial, su "más profundo sentir por lo sucedido en el municipio de Adamuz (Córdoba) durante la tarde del domingo 18 de enero, una tragedia sin precedentes en nuestra provincia. Quisiera manifestar nuestro más sentido pésame a todos los familiares de las personas fallecidas".

De este modo se ha expresado Fuentes, quien ha querido "agradecer las muestras de solidaridad que llegan desde distintos puntos de España, así como el ofrecimiento de colaboración de los consorcios de bomberos de toda Andalucía".

"Sobre el terreno, queremos evidenciar el enorme trabajo que vienen realizando todos los efectivos de emergencias desplazados hasta Adamuz, también del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación, que está realizando labores en el lugar del siniestro con 20 bomberos de cinco parques de la provincia", ha añadido Fuentes.

Del mismo modo, "desde el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) se han trasladado todos los profesionales de zona de Adamuz para colaborar en todo lo necesario, bajo el mando del 112. Ponemos también a su disposición todos nuestros psicólogos para desplazarlos tanto al Reina Sofía como al Instituto de Medicina Legal (IML)".

Para el presidente de la institución provincial, "ejemplar es también la respuesta dada, desde el primer minuto del accidente, por los vecinos y vecinas de esta localidad cordobesa, un hecho que evidencia, una vez más, la solidaridad y el compromiso que caracteriza a nuestra gente".

En este sentido, ha continuado, "nos hemos puesto en contacto con el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, para ofrecerle toda la colaboración de la Diputación en estos difíciles momentos".

Fuentes ha insistido en "la necesidad de seguir las instrucciones que las autoridades vayan facilitando en materia de circulación viaria, además de instar a la ciudadanía a acercarse al Centro de Transfusión Sanguínea a donar sangre y plasma".

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Córdoba ha afirmado que "esta institución se une a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y convocamos un minuto de silencio que tendrá lugar hoy, lunes 19 de enero, a las 12,00 horas, en memoria de las víctimas del terrible accidente de ferrocarril que tuvo lugar ayer en nuestra provincia".