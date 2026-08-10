La Diputación de Córdoba y la UCO suman esfuerzos en la lucha contra el avispón asiático

Salvador Fuentes y Manuel Torralbo tras la firma del acuerdo sobre el avispón asiático. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba (UCO) colaborarán para la realización de un proyecto que busca testar el avance de la especie exótica invasora del avispón asiático en el ámbito de la capital cordobesa, "un trabajo que busca evaluar el incremento de estos ejemplares en el entorno urbano".

De este modo lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha sido el encargado de firmar el convenio que sentará las bases de esta colaboración.

Para Fuentes, "se trata de avanzar en la capacidad de reconocimiento de la especie y saber diferenciarla de las avispas autóctonas, para evitar que la alarma que se produce no implique la destrucción de ejemplares y nidos de nuestras avispas, ya bastante perjudicadas por la expansión de las invasoras".

"El objetivo que nos marcamos con esta colaboración es el de cuantificar la presencia de avispón asiático, para visualizar el alcance del problema y planificar estrategias de lucha contra esta especie, así como el desarrollo de tareas de trampeo", ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la Diputación de Córdoba ha remarcado que "este acuerdo prevé, además, la formación a apicultores, como faros de vigilancia, de manera que puedan identificar, trampear y finalmente establecer un plan de lucha contra esta especie de cara a asegurar la viabilidad de sus explotaciones".

Se espera así, según ha precisado, "obtener una aproximación al problema real que supone la expansión del avispón asiático en la ciudad de Córdoba, de cara a evaluar el problema y poder diseñar una estrategia de lucha y control contra esta especie invasora de cara al próximo año".

Finalmente, "este acuerdo contribuirá a la generación de empleo verde, orientado a la capacitación de personal de vigilancia ambiental y control de dicha especie", ha concluido Salvador Fuentes.