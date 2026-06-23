La Diputación destaca Los Pedroches como modelo de éxito socioeconómico con Covap como motor de desarrollo

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, participa en el II Seminario de la Cátedra de Desarrollo Comarcal en Los Pedroches. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

AÑORA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado durante la jornada de este martes en el II Seminario de la Cátedra de Desarrollo Comarcal, organizado por San Telmo Business School, con la colaboración de Covap y La Caixa, "un acto que ha servido para analizar a Los Pedroches como uno de los ejemplos más relevantes de progreso impulsado desde el propio territorio", con "especial protagonismo" de Covap.

De este modo lo ha explicado Fuentes, quien ha añadido que "esta comarca ha sido capaz de construir un modelo económico sólido, competitivo y con una fuerte identidad propia, apoyado en la cooperación, el emprendimiento y la capacidad de sus empresas para generar valor añadido".

Los Pedroches, ha continuado, "con algo más de 50.000 habitantes en 17 municipios, ha demostrado durante las últimas décadas que el medio rural puede ser sinónimo de innovación, crecimiento y oportunidades, albergando algunas de las empresas agroalimentarias más importantes de Andalucía y de España".

"En este contexto, Covap cobra un especial protagonismo, superando los 2.000 socios ganaderos; esta cooperativa exporta a numerosos países y más de 1.000 millones de euros al año, siendo una de las mayores cooperativas agroalimentarias del país", ha matizado Fuentes.

En definitiva, ha añadido, "empresarios de primer nivel que han demostrado que desde una comarca alejada de los grandes centros urbanos también se puede competir en los mercados nacionales e internacionales. Pero es que además Covap emplea a 1.022 personas de manera directa, llegando a los 15.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos".

El presidente de la Diputación ha insistido en que "mientras muchos territorios buscan fórmulas para fijar población y generar oportunidades, Los Pedroches lleva décadas demostrando que cuando existe liderazgo empresarial, cooperación y compromiso con el territorio, es posible crear empleo estable, atraer talento, generar actividad económica y mantener pueblos vivos y dinámicos".

Según Fuentes, "estos datos avalan que el caso de Los Pedroches es especialmente significativo pero también ha advertido de "estar alineados en la gobernanza, establecer un calendario común y un compromiso con inversiones ciertas y no promesas que son eternas". Así ha insistido en que "hay superar los cuellos de botella que nos frenan y las inercias arrastradas para para no crear un bloque a una tierra que es capaz de todo".

En este sentido, el presidente se ha referido a la necesidad de ampliar de manera urgente la capacidad energética del norte de la provincia para garantizar su crecimiento, pues la provincia "no puede esperar, si no que debe mejorarse ya la conexión de Llerena, Peñarroya y Pozoblanco", por lo que ha apelado "a la unidad, el consenso y la lealtad para abordar unas medidas que garanticen el futuro de este territorio".

Fuentes se ha referido también a la urgencia de retomar el proyecto que permita interconectar los tres embalses de la zona norte, "con el objetivo de garantizar el suministro de agua y que no vuelvan a producirse situaciones como las ya vividas, no es posible que en 100 kilómetros cuadrados tengamos tres pantanos en la provincia de Córdoba y no tengamos agua en periodos de sequía". "Lo primero que te piden las empresas para instalarse es agua y energía", ha apuntado.

Finalmente, "siguen existiendo infraestructuras pendientes como la conversión de la N-432 Granada-Badajoz y la creación de una autovía que nos conecte con Ciudad Real. En definitiva, energía, agua y conectividad, proyectos que requieren del compromiso del Estado y son vitales para garantizar la conectividad a través de corredores y la cohesión territorial, y para que no persista el agravio territorial que sufren algunas comarcas por un déficit en su comunicación", ha concluido Fuentes.

INCREMENTAR COMPETITIVIDAD

Para el presidente de la Diputación, el desarrollo de Los Pedroches puede ser un ejemplo para el conjunto de la provincia. Así, ha hecho referencia a que "la Diputación de Córdoba ha identificado y trabaja en ocho polos de desarrollo que ejercen de tractores de la economía y que pueden agrandar sus respectivas áreas de influencia actuando de manera colaborativa para incrementar su competitividad y desarrollo tecnológico".

Para ello, desde la institución provincial se creará la Oficina Provincial de Espacios Productivos, "con el objetivo de liderar el fortalecimiento industrial en los municipios".