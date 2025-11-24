Diputación lleva a Dos Torres (Córdoba) su 'Concierto Joven' para fomentar la participación juvenil en el ámbito musical

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación, Sara Alguacil, y el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, con el cartel del evento. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Dos Torres (Córdoba) acogerá el próximo sábado 29 de noviembre, en su Casa Museo, la actuación de un grupo musical joven de la provincia, en el marco del programa 'Concierto Joven' de la Diputación de Córdoba, iniciativa que apoya y promueve el talento musical local, tanto de artistas individuales como de grupos.

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, ha insistido en que esta propuesta tiene como finalidad "fomentar la participación juvenil en el ámbito musical, ofreciendo un espacio escénico donde jóvenes artistas y grupos emergentes puedan mostrar su talento y promover la convivencia en torno a la música más actual en nuestra tierra".

La diputada ha ahondado en que iniciativas como ésta "contribuyen al impulso de la música como medio de expresión artística y comunicación juvenil y a fomentar la creación de redes entre grupos musicales de la provincia". Del mismo modo, ha subrayado, "ayudan a promover el respeto, la convivencia y la igualdad en eventos culturales juveniles".

El concierto previsto para el 29 de noviembre en Dos Torres tiene como principal propósito dinamizar la vida cultural y social del municipio y la provincia, ofreciendo el acceso a la cultura más contemporánea. El evento dará comienzo a las 13,00 horas y concluirá a las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo y, además de la actuación del grupo musical, habrá un DJ invitado y se habilitará una zona de baile y de interactuación entre los presentes.