La Diputación moviliza seis millones para el proyecto de transformación territorial 'Córdoba Smart Economy'

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, en la presentación de 'Córdoba Smart Economy'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha presentado este viernes el proyecto 'Córdoba Smart Economy' con una inversión global de seis millones de euros y que se articula como un proyecto estratégico de transformación territorial y digitalización, diseñado para dar respuesta a la despoblación de los municipios, el envejecimiento demográfico y la necesidad de modernizar las pymes y el sector primario.

En rueda de prensa, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha explicado que este proyecto "persigue modernizar la provincia, impulsar a las empresas, mejorar los servicios públicos, visibilizar y poner en valor el patrimonio y cuidar a los mayores, además de un impulso a la agricultura".

Según ha expresado, "hemos querido que sea un proyecto lo más transversal posible, que abarque todas las áreas de la Diputación, el segundo más valorado de toda Andalucía de todos los presentados para fondos europeos". En definitiva, ha remarcado la diputada, "son seis millones de euros para preparar a Córdoba para las oportunidades que ya está generando la revolución tecnológica, para que nuestro territorio sea más competitivo, más inteligente y más conectado".

El proyecto Smart Economy ha sido seleccionado dentro del programa RedCyTI dentro de Red.es, y tiene como objetivo impulsar las ciudades y territorios inteligentes. Las actuaciones están financiadas con cargo al Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), del período de programación 2021-2027.

Entre los objetivos que se encuentran en este proyecto están la reindustrialización en el Eje de la Base Logística del Ejercito de Tierra (BLET) y la Autovía A-4, la transformación de la Administración Pública en un motor ágil mediante Asistencia Inteligente, en el ámbito social la actuación 'Agua es Vida', la modernización del sector agroalimentario, la reactivación de zonas rurales con el turismo rural 3D y la innovación para la pyme mediante laboratorios itinerantes y espacios de datos.

La delegada ha desgranado las nueve actuaciones que contemplan este proyecto. Una primera capa inferior que contempla la expansión e infraestructura de Data Lake y adecuación e infraestructura TIC. Una capa superior con 6 actuaciones que van desde la realización de gemelos digitales, uno Logístico, Industrial y de Emergencias (BLET) y 14 proyectos de patrimonio.

Además, comprende la utilización de IA predictiva en Agrotech, para el rendimiento agrícola, y en al ámbito social con 'Agua es vida', con analítica predictiva sobre telelecturas para detectar patrones de anomalía que alerten sobre situaciones de soledad o emergencia en personas mayores, y la última actuación de este bloque, IA Asistente empresarial, para agilizar trámites, licencias y subvenciones de las empresas ante la administración local.

Para garantizar la adopción real de la tecnología por parte de las pequeñas empresas rurales, el proyecto desplegará Centros Demostradores Itinerantes (unidades móviles dotadas con conectividad 5G y potencia Edge Computing). Estas unidades recorrerán los polígonos industriales y municipios de las distintas comarcas impartiendo talleres prácticos e individuales, dentro de la actuación nueve que contempla también la capacitación técnica y transferencia a través de workshops para profesionales.