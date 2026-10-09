La Diputación ofrece a las empresas de Córdoba formación para acceder a licitaciones en el sector público

Archivo - El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación y presidente de Iprodeco, Félix Romero, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), pone en marcha un itinerario formativo, "con el objetivo de que autónomos, profesionales, trabajadores en activo, empresarios y emprendedores de la provincia aprendan a competir con éxito en el sector público".

De este modo lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha insistido en que "la contratación pública es una oportunidad estratégica para que nuestras empresas diversifiquen sus canales de negocio y fortalezcan su competitividad".

No obstante, ha continuado, "acceder con éxito a licitaciones requiere una profesionalización de la gestión, que permita la elaboración de ofertas técnicas que reduzcan los posibles riesgos de exclusión administrativa".

Por ello, bajo el título 'Construyendo oportunidades: La oferta técnica donde se ganan (o se pierden) los contratos y Documentación, presupuesto y presentación', se ofrece "una acción formativa gratuita que tiene como finalidad dotar a los participantes de las destrezas necesarias para interpretar pliegos, maximizar su puntuación y evitar la exclusión en los procesos de licitación", ha apostillado Romero.

El también presidente de Iprodeco ha especificado que "el itinerario que ofrecemos combina la flexibilidad del formato online con la eficacia de una jornada presencial de trabajo aplicado. Así, los días 27, 28 y 29 de octubre tendrá lugar la parte digital, de la mano de María José Luna, consultora y experta en ofertas técnicas, mientras que el 17 de noviembre se desarrollará la parte presencial, con Emilio Santa Cruz".

Según Romero, "para garantizar que lo aprendido se aplique de inmediato, si en el momento de la inscripción el interesado solicita la tutoría y asistes bien a los tres talleres online o bien a la jornada presencial, tendrá acceso a una plataforma con un repositorio de documentos, plantillas e infografías descargables".

"Esta formación se integra en el programa 'IprodecoForma 2026' y está orientada a mejorar la viabilidad y el éxito de las empresas de la provincia de Córdoba en el mercado de la contratación pública ayudándoles a diseñar ofertas ganadoras y maximizar la puntuación ante los evaluadores, así como a aprender a interpretar pliegos con ojos de evaluador y reducir al mínimo el riesgo de exclusión administrativa", ha remarcado.

'Las inscripciones deben realizarse a través de https://forms.gle/XFYR2YNByAsErrtf7'.

'ESTRATEGIA, MARKETING E IA PARA NEGOCIOS REALES'

Por otro lado, desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico se ofrece una acción formativa denominada 'Estrategia, marketing e IA para negocios reales', "un itinerario diseñado para que autónomos, profesionales, empresarios y emprendedores de la provincia profesionalicen su gestión y adopten herramientas tecnológicas de vanguardia", ha afirmado el presidente de Iprodeco.

Romero ha hecho referencia a que "esta propuesta nace con el objetivo de dar respuesta a necesidades detectadas en las empresas de nuestra provincia, como la falta de una estrategia clara, las dificultades en la captación de clientes o la brecha digital en el uso de la Inteligencia Artificial (IA)".

Ha señalado, además, que "esta acción, que combina la formación online y presencial se desarrollará los días 19, 20, 21 y 22 de octubre, buscando no solo mejorar la viabilidad y competitividad de los negocios cordobeses, sino también favorecer el equilibrio territorial y la fijación de población en nuestros municipios mediante el apoyo a iniciativas económicas sólidas y actualizadas".

Las inscripciones a esta propuesta deben realizarse a través de 'https://forms.gle/TxZMsnmgfAEXkEMG8'.