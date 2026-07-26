Diputación promociona la Escuela de Verano en Doña Mencía para favorecer conciliación familiar y laboral

Diputación de Córdoba promociona la Escuela de Verano en Doña Mencía para favorecer conciliación familiar y laboral - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y en colaboración con el Ayuntamiento de Doña Mencía, ha organizado la primera edición de su Escuela de Verano, que se llevará hasta el 31 de julio, en el Pabellón Municipal de Deportes 'Alcalde Julio Priego' del municipio, con la intención de favorecer la conciliación familiar y el ocio activo durante el periodo estival contribuyendo a favorecer hábitos saludables.

Esta iniciativa, que busca ampliar la oferta municipal de actividades educativas y de ocio garantizando el acceso a un recurso de calidad para todas las familias, está diseñada para atender a 40 menores de entre 6 y 12 años, según se recoge en una nota.

Es un importante recurso para la conciliación y la inclusión y, además, "se ha dado especial prioridad a aquellos niños y niñas derivados de programas de intervención familiar del IPBS y del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF), con el fin de favorecer su inclusión y la igualdad de oportunidades", según la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera.

Ha añadido que "lo que se pretende conseguir con esta actuación es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones de verano y promover hábitos de vida saludable mediante la práctica deportiva y la actividad física".

Del mismo modo, Aguilera ha continuado asegurando que "se trata de reducir el tiempo de exposición a las pantallas y dispositivos tecnológicos, ofreciendo alternativas de ocio activo y potenciando valores como el respeto, la cooperación y la solidaridad a través del juego".

Este programa incluye juegos cooperativos, deportes colectivos, gymkanas, talleres de expresión artística y juegos de agua.

"La metodología es activa y participativa, utilizando el juego como la principal herramienta educativa para fomentar la convivencia y la resolución pacífica de conflictos", ha recalcado la también presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).

Aguilera ha apostillado que "esta iniciativa supone un importante avance para Doña Mencía, al tratarse de la primera escuela de verano de carácter público organizada en el municipio, ampliando la oferta existente hasta ahora y garantizando que todas las familias puedan acceder a un recurso educativo y de ocio de calidad".

El Ayuntamiento de Doña Mencía colabora activamente mediante la cesión de instalaciones y la coordinación del personal técnico municipal de Deportes para asegurar el éxito de esta primera edición.

Con esta apuesta, "se espera consolidar la escuela de verano como un recurso estable dentro de la programación municipal de infancia y familia", ha asegurado el alcalde de la localidad, Salvador Cubero.