Diputación reivindica el papel de la mujer en la sociedad con la entrega de los Premios 'Córdoba en Igualdad'

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación cordobesa, ha acogido este lunes la gala de entrega de los Premios 'Córdoba en Igualdad' con el reconocimiento a once personas, entidades e instituciones de la provincia que destacan por su trabajo y trayectoria en favor de la igualdad de género y contra la discriminación. Con este acto la institución provincial se suma, un año más, al 8M para cuya celebración se ha previsto una amplia programación de actividades.

En declaraciones a los periodistas previas a la celebración, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, acompañado de la delegada de Igualdad, Auxiliadora Moreno, y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, que ha sido reconocida, ha defendido el valor de unos galardones que "lo que pretenden es que se visibilice el papel de la mujer en esta sociedad, lo que supone una medida tan inteligente como necesaria".

En esta línea, ha añadido que "la única manera de curar la enfermedad que tiene una sociedad machista es poniendo en valor el ejemplo del éxito, del esfuerzo, del trabajo y que seamos conscientes del papel que juega la mujer en la sociedad". Se trata de una medida que, para Fuentes, "se hace necesaria porque de lo contrario estaremos condenados a seguir una dinámica perversa que bloquea el desarrollo y el progreso para alcanzar la madurez como sociedad".

Para Fuentes, los galardones entregados "representan a unos perfiles que son un ejemplo a seguir y son una forma de reivindicar la importancia de la mujer en la vida cotidiana. No sirven los discursos, hay que impulsar políticas valientes que pongan a la mujer en los centros de decisión del poder, tanto político como social e institucional".

Por su parte, la delegada de Igualdad, Auxiliadora Moreno, ha destacado "el trabajo de muchas entidades, colectivos y mujeres que, día a día, luchan desde diferentes puntos de la provincia por la igualdad entre mujeres y hombres, y luchan con un trabajo digno y callado por la igualdad en provincia de Córdoba".

Finalmente, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha agradecido a la Diputación el premio a la Trayectoria Política que ha recibido junto a la exalcaldesa de Almodóvar del Río, María Sierra Luque. La consejera, ha destacado que las premiadas "son ejemplo en cada uno de sus de su ámbitos, en los que destacan no por ser mujeres, sino por porque son realmente buenas. Y hoy en día, además, las mujeres que ya no buscan que la igualdad llegue, sino que la mujer está liderando la igualdad".

PREMIOS 'CÓRDOBA EN IGUALDAD 2026'

Los premios 'Córdoba en Igualdad 2026' han reconocido la labor en distintos ámbitos socio-económico, entre las que se encuentran Rocío Bermúdez Epinal, premio en el apartado de Economía, por su labor como ejemplo de emprendimiento femenino comprometido con el desarrollo local y la igualdad desde su empresa, 'La esencia de Priego', desde la que ha revitalizado una receta tradicional de un producto único como el turrolate, para convertirlo en un proyecto innovador.

En el ámbito Educativo, el galardón ha sido para Soledad Castillero Quesada, por su contribución rigurosa y comprometida con la igualdad de género desde la investigación, la docencia y la creación cultural.

En la categoría Social, el jurado ha propuesto otorgar el premio a las Hermanas Obreras del Sagrado Corazón de Villanueva de Córdoba, como reconocimiento a su trayectoria en la promoción de la igualdad de oportunidades a través del acceso universal a la educación, especialmente en el medio rural, permitiendo que generaciones de niños y niñas hayan tenido igualdad oportunidades de formación y desarrollo personal.

En el ámbito Deportivo, el galardón ha recaído en el equipo senior femenino del CD de Fútbol Sala de Peñarroya-Pueblonuevo, por su decisivo papel en la consolidación y visibilización del deporte femenino en su localidad.

En cuanto a la categoría de Arte y Cultura, se ha reconocido el compromiso con la creación artística con perspectiva de género de Almudena Castillejo Sánchez, cuyos trabajos demuestran que el arte es también un espacio de construcción de igualdad.

En el ámbito de la Ciencia y Tecnología, se ha premiado la trayectoria profesional como Ingeniera Agrónoma y Doctora por la Universidad de Córdoba de María del Pilar Ramírez Pérez, destacando su firme compromiso con la promoción de la igualdad en sectores estratégicos donde la presencia femenina continúa siendo minoritaria.

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN

En ámbito de la Comunicación, el galardón ha sido para Elisa Manzano Fuentes, un premio que pone de manifiesto la importancia de contar con profesionales de la comunicación que, desde su trabajo diario, contribuyan a generar conciencia, referentes positivos y una sociedad más informada y equitativa. Manzano comenzó su andadura periodística en Radio Palma en el año 1986, ha colaborado en varios medios de comunicación tanto locales como provinciales.

En el apartado de Movimiento Asociativo, el jurado ha acordado otorgar el premio a la Asociación de Mujeres Algamuz, por su trayectoria ejemplar y sostenida en defensa de los derechos de las mujeres, la no discriminación por razón de sexo y la promoción de la igualdad real y efectiva en el municipio de Adamuz. Pero además, por la solidaridad activa y desinteresada en momentos tan complejos como el del accidente ferroviario, cuando organizaron la ayuda y acompañaron y ofrecieron consuelo a quienes más lo necesitaban.

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA POLÍTICA

Dentro del ámbito de la Trayectoria Política a Rocío Blanco y María Sierra Luque. La primera de ellas, actual consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha trabajado en el diseño e impulso de medidas que favorecen la inserción laboral, la formación y el emprendimiento femenino, entendiendo que la independencia económica es uno de los pilares fundamentales para alcanzar una igualdad real y efectiva.

Por su parte, Luque ha contado con una trayectoria política marcada por su cercanía, compromiso social y defensa constante de los derechos de las mujeres. A lo largo de su carrera, ha trabajado desde el ámbito público para fortalecer la participación femenina, impulsar iniciativas de sensibilización y consolidar espacios de representación donde la voz de las mujeres tenga un papel protagonista.

GALARDÓN HONORÍFICO

Por último, en esta edición el galardón honorífico 'Ejemplo de Igualdad' ha recaído en Rafaela Mármol Luque, por una trayectoria vital y profesional que encarna el liderazgo femenino, la innovación y el compromiso con su tierra, y que durante 42 años aparece vinculada a su trabajo como maestra de Educación Infantil, a lo que se suma su espíritu emprendedor en el ámbito del turismo rural, al frente de la Finca Buytrón, una apuesta por el medio rural, el patrimonio y la cultura del vino.

Rafaela Mármol Luque representa, a tenor de lo expuesto por los miembros del jurado, a una generación de mujeres que abrieron el camino con determinación y profundo compromiso social, dejando una huella duradera en la educación, la cultura y el desarrollo rural.