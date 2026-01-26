Dos Torres (Córdoba) una nueva Fiesta de la Candelaria, evento de Interés Turístico de Andalucía

El presidente de Iprodeco, Félix Romero (segundo por la izda), el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres (tercero), y el delegado de Cultura de la Junta, Eduardo Lucena (dcha.), en la presentación de la Candelaria de Dos Torres. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Candelaria de Dos Torres (Córdoba), Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, volverá a congregar a multitud de vecinos y visitantes los días 30 y 31 de enero con el fin de disfrutar de una amplia programación que tiene al fuego como protagonista y que combina música, jotas serranas, artesanía, degustación de gastronomía popular y los tradicionales mercados francos.

En este contexto, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la Diputación, Félix Romero, ha destacado de esta actividad, que cuenta con el respaldo de la institución a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), que "es una de las festividades más significativas y con mayor raigambre de Los Pedroches, una celebración asentada en la tradición y el folclore popular que se ha consolidado en el ámbito provincial y regional y que tiene una gran repercusión turística".

"La Candelaria es un ejemplo de cómo a través de la conjunción de patrimonio, de la cultura, de turismo y de gastronomía se puede generar oportunidades de desarrollo económico y turístico para este municipio y para toda la comarca. Es una de las fiestas de más identidad de la provincia, con un carácter identificador que la hace única", ha manifestado.

El también presidente de Iprodeco ha abundado en que "siempre vamos a estar con los municipios en todo lo que genere dinamismo para hostelería y alojamientos, y en este caso hablamos de un promedio de 10.000 visitantes cada año, cifra que genera un impacto económico directo en Dos Torres".

Por su parte, el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha recordado la importancia que tiene este evento para el municipio y toda la comarca. Según Torres, "es un gran aliciente para nuestro pueblo y toda la comarca porque, además, siempre contamos con un pueblo invitado que, en esta ocasión, será Villanueva del Duque, municipio que traerá lo mejor de su gastronomía y su folclore".

En la presentación de esta fiesta también ha estado presente el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, quien ha destacado la necesidad de "proteger las tradiciones que, en este caso, es el preámbulo al calendario festivo de nuestros pueblos, que son una buena oportunidad para disfrutar de su patrimonio y de su cultura".

PROGRAMACIÓN CANDELARIA 2026

La Plaza de la Villa y la Plaza de Torrefranca, además de su entorno, se ambientarán de época para dar cabida a actividades como el Mercado Franco, con exposición y venta de productos artesanales, recreaciones históricas teatralizadas, videomapping sobre la historia y el patrimonio de Dos Torres, baile de jotas, música popular en directo, exhibiciones de cetrería, animación y espectáculos de fuego.

También habrá pasacalles, demostraciones artesanales, juegos populares, degustaciones de productos típicos y tendrá lugar la XXVII Muestra Gastronómica en los soportales. El programa contempla también un espectáculo de aéreos y danza, una visita guiada al Pozo de la Nieve y actividades a cargo del pueblo invitado, Villanueva del Duque. Todo ello sin olvidar la gran hoguera, auténtica protagonista de la fiesta.

Como actividades paralelas habrá atracciones infantiles, un área de juegos y una exposición fotográfica conmemorativa de la declaración de la Candelaria de Dos Torres como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Asimismo, estará abierto al público el Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular.