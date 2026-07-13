Dos Torres (Córdoba) prepara su XII Festival de Música y Teatro con música a capela y Rafael Álvarez 'El Brujo'

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, en la presentación del 12º Festival de Música y Teatro de Dos Torres. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los próximos 17 y 18 de julio Dos Torres ofrecerá a los amantes de la música y el teatro una oportunidad única de disfrutar de espectáculos de primer nivel gracias a la XII edición de su Festival de Música y Teatro, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba y que lleva la música a capela y a Rafael Álvarez 'El Brujo' a Los Pedroches.

El delegado de Cultura en la institución provincial, Gabriel Duque, ha sido el encargado de dar a conocer en rueda de prensa los detalles de este festival, que "es una iniciativa abierta a toda la comarca de Los Pedroches y a los amantes del teatro y la buena música, por eso la respaldamos a través del programa Cosecha Cultural, dentro del cual ofrecemos a los municipios de la provincia un catálogo de iniciativas entre las que está el espectáculo de 'Onfive'".

El alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha explicado del festival que "se trata de un evento consolidado pero que no ha sido fácil, sobre todo traer artistas como los de este año". Sobre la programación, ha destacado que "habrá un espectáculo musical a capela, en la plaza de la Villa, y actuará El Brujo, que teníamos muchas ganas que viniera porque hace mucho que no está en Los Pedroches. Éste estará en el Centro Cultural 2T que cuenta con la última tecnología y reúne las características para un buen sonido".

El día 17 de julio tendrá lugar la actuación en la plaza de la Villa del grupo 1x1 Onfive, que pondrá en escena 'Otherwise Tour', un espectáculo basado en cinco voces a capela, sin instrumentos, pero capaces de crear un universo de emociones. Se trata de un espectáculo lleno de energía, esperanza y talento en el que sus cinco integrantes harán versiones de canciones en español e inglés de pop, funky, jazz, etc. La entrada será gratuita aunque el aforo es limitado.

El 18 de julio el gran maestro de la palabra, Rafael Álvarez 'El Brujo', representará 'Cómico', monólogo donde combina el humor, la improvisación y la experiencia de toda una vida sobre los escenarios. La obra tendrá lugar en el Centro Cultural 2T y la entrada tiene un coste de 15 euros. Se pueden comprar por las mañanas en la Oficina de Turismo de Dos Torres y por las tardes en la Biblioteca Municipal. También a través de la App 'Comarcalia'.