EmpredeUCO-Diputación de Córdoba encara la recta final de su edición 25/26 con 22 proyectos emprendedores

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero (centro), en la presentación de los proyectos de EmprendeUCO-Diputación de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa EmprendeUCO-Diputación de Córdoba continúa consolidándose como una de las iniciativas de referencia para el impulso del emprendimiento en la provincia. Fruto de la colaboración entre la Universidad de Córdoba (UCO) y la Diputación, y la gestión de Fundecor, el programa afronta la recta final de su edición 2025/2026 con 22 proyectos que han completado el itinerario formativo y han presentado sus iniciativas ante el jurado.

Cuatro de estos emprendedores han presentado este martes en rueda de prensa en el Palacio de la Merced el conjunto de iniciativas participantes, mostrando la diversidad sectorial presente en el programa, ya que los proyectos participantes abarcan ámbitos tan diversos como la tecnología y la ingeniería, la agroalimentación y el medio rural, la creatividad y el diseño, la salud y el bienestar o los servicios profesionales.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha destacado que "este programa lo que pretende es detectar el talento y convertir las oportunidades, las ideas y los sueños en realidad". "No es solo un programa de emprendimiento, es un reflejo de la apuesta de estos chavales por la provincia de Córdoba, de su convicción de poner a disposición de este territorio su talento, su creatividad y su innovación", ha añadido.

Romero ha incidido "en el compromiso de la institución provincial, en colaboración con la Universidad, con la generación de oportunidades y el desarrollo del territorio. Durante su puesta en marcha en 2017, EmprendeUCO-Diputación de Córdoba ha acompañado a cientos de emprendedores y emprendedoras de la provincia mediante un modelo integral basado en la formación especializada, la mentorización y el acompañamiento personalizado".

En esta edición, el programa ha contado con más de 90 horas de formación y un completo itinerario de mentorías orientado a facilitar la transformación de ideas en negocio en proyectos viables, sostenibles e innovadores.

Por su parte, la directora general de Emprendimiento y Centros de Desarrollo Territorial de la UCO, Rocío Muñoz, ha insistido en que no es "solo de un programa de emprendimiento, sino que capacita a las personas, le da habilidades y conocimientos que, por supuesto, le sirven para emprender y generar negocio en su tierra, pero también les aporta un bagaje que les permite pode trabajar por cuenta ajena".

El programa ha recibido un total de 70 preinscripciones que se concretaron posteriormente en 55 solicitudes correspondientes a 74 participantes. Tras el proceso de selección, finalmente han sido admitidos 25 proyectos integrados por 35 personas emprendedoras, de los cuales 22 han alcanzado la fase final.

Entre los datos más destacados de esta edición, sobresale el equilibrio en la participación por género, con un 48,6% de mujeres y un 51,4% de hombres. Asimismo, el 32% de los proyectos cuenta con participantes procedentes de municipios de la provincia, como Villaharta, Villafranca de Córdoba, Fernán Núñez, La Carlota, Nueva Carteya, Posadas o Palma del Río, mientras que el 40% de los participantes son estudiantes universitarios o egresados de la Universidad de Córdoba.

Todos los proyectos están vinculados al ámbito de la consultoría, los servicios profesionales y el desarrollo empresarial; el turismo, las experiencias, el diseño y la economía creativa; el área de salud, bienestar, educación e inclusión social; y la innovación tecnológica, la digitalización y la inteligencia artificial.

Los proyectos ganadores se darán a conocer el próximo 21 de septiembre durante la Gala de Premios EmprendeUCO-Diputación de Córdoba. En esta edición se concederán los premios 'Desarrollo de la Provincia', 'Modelo de Negocio', Compromiso Social', 'Mujer Emprendedora' y el premio principal 'EmprendeUCO-Diputación de Córdoba'.

Los nombres de los proyectos son Tierra con solera, Criterio, Turbos RR, Varda Consultoría e Ingeniería, Valenia-Consultoría asistencial, LBK Bridal Experience, Genache, La Rama, Permadiverso, Córdoba Estelar, Salva-Agencia AIMA, Debuencomer España, Infomalena Desarrollo de Software, AgerGrow, Youicy, Ceresat, Renacer Flamenca, Nadar sin Barreras, Norte 4, No/dos Salud Mental y AACC Campus.