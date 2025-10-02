La Feria de la Boda de Fuente Palmera (Córdoba) abre sus puertas con más de 30 empresas y el apoyo de Diputación

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, en la inauguración de Fuente Palmera de Boda. - DIPUTACION DE CORDOBA

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

Fuente Palmera de Boda ha inaugurado este jueves su XVII edición consolidándose como una feria referente del sector a nivel nacional, con la participación de unas 34 empresas que ofrecen todo lo relacionado con la moda y accesorios para las bodas pero también, como novedad este año, en lo que se refiere a comuniones y arras.

Durante la inauguración, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, que ha destacado que la institución provincial refuerza su apoyo a este evento a través de la marca promocional 'CórdobaDModa', ha recalcado que "se trata de un sector estratégico en nuestra provincia, que genera muchos puestos de trabajo y una facturación, en el caso de Fuente Palmera, de 15 millones de euros".

"Es indudable, por tanto, la importante repercusión que este evento tiene para la comarca y para toda la provincia porque, además, durante los días de celebración de la feria son muchos los visitantes que se acercan al municipio a disfrutar de la espectacular pasarela al aire libre, por la que desfilan las firmas más importantes", ha desatacado Romero.

El diputado provincial ha recalcado "el gran esfuerzo que los empresarios de la zona y los vecinos del pueblo hacen para que Fuente Palmera de Boda se reinvente cada año, con novedades que la hacen cada vez más atractiva al público, convirtiendo al sector textil y nupcial en todo un referente en este ámbito".

Por último, Romero ha insistido en la idea de que "es importante que los sectores productivos estratégicos de nuestra provincia dialoguen entre sí, que se establezcan sinergias entre ellos para fortalecernos, ser más competitivos y llegar a todos los países del mundo".

Actualmente participan en la feria unos 34 expositores de empresas relacionadas con el sector y en la pasarela estarán presentes 12 firmas. Asimismo, el Certamen de Jóvenes Diseñadores celebra su novena edición. Del mismo modo, con el fin de dar respuesta a las demandas del público y conectar dos de los eventos que organiza la Asociación Empresarial, se creará una Zona Gastronómica ubicada en la calle La Fuente.

Fuente Palmera de Boda gira este año en torno al papel de la mujer, para ello se va a presentar también una exposición de un recorrido por la historia de los vestidos de novia del municipio. Cabe destacar que Agatha Ruiz de la Prada es la invitada de honor en esta edición.