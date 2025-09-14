La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su vigésimo segunda edición, con el apoyo de la Diputación de Córdoba

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, junto al alcalde del municipio Juan Manuel Poyato, y el gerente de Los Balanchares, Juan de Dios Serrano. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación de la Fiesta del Queso Villa y Señorío de Zuheros, un evento que alcanza este año su XXII y que se celebrará del 18 al 21 de septiembre, con el apoyo de la institución provincial.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha sido el cargado de presentar, junto al alcalde del municipio Juan Manuel Poyato, y el gerente de Los Balanchares, Juan de Dios Serrano, el cartel de este evento que volverá a tener como escenario los alrededores del Castillo- Palacio de Zuheros, según ha informado la institución provincial en una nota.

En relación con esta propuesta, Romero ha destacado que "en esta edición la muestra contará con la participación de 23 queserías procedentes de varias comunidades autónomas, entre las que hay que destacar las seis queserías cordobesas, de las que tres son de la zona norte, una de la campiña y dos de la Subbética, entre ellas la quesería Los Balanchares de Zuheros, que es junto con el Ayuntamiento, una de la impulsoras de esta feria que ya se ha consolidado como un referente a nivel nacional".

Romero ha hecho referencia al "apoyo de la Diputación a este evento, a través del marco que supone el gran proyecto de 'Sabor a Córdoba' con el que queremos dar un impulso a la importante industria agroalimentaria de nuestra provincia, que es una de las más destacadas de Andalucía".

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco), ha señalado que "a lo largo de estos días, los visitantes podrán degustar los quesos más representativos y originales de todo el territorio nacional, además de participar en las catas de vino ecológico de Montilla".

"No podemos olvidar la importancia de esta iniciativa de cara al impulso de la economía local y comarcal, así como a la promoción turística de un enclave único como es Zuheros, que durante los días de celebración de esta feria se convierte en un magnífico escaparate para su producto estrella", ha añadido Romero.

Asimismo, el delegado de Promoción de la Diputación ha insistido también en que "este evento posibilita la valorización de las producciones de queso artesanal; así como el interés del sector caprino en nuestra provincia y el fomento del consumo de quesos artesanales; además, claro está, de las empresas locales de Zuheros y su comarca".

Durante los días de celebración del evento, esta localidad multiplica su población, ya que de los 600 habitantes con que cuenta, durante la Fiesta del Queso alcanza las 15.000 visitas a una de las citas más importantes del sector quesero artesano a nivel nacional.