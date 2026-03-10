Fuentes agradece el "carácter constructivo" de IU, que permitirá aprobar el Plan 'Invierte' de la Diputación de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, el popular Salvador Fuentes, ha agradecido este martes el "carácter constructivo" del grupo de IU en la institución provincial "para las cosas que son importantes", pues con su abstención permitirá que se apruebe este miércoles, en un Pleno extraordinario, el Plan 'Diputación Invierte', que contará, de manera inicial, con 10.580.000 euros, aunque el máximo responsable provincial espera que, finalmente, se puedan superar los 17 millones de euros de 2025.

Así lo ha expresado Salvador Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas, señalando que, con respecto a los Presupuestos provinciales, "las cosas van bien", pues también hay "cauces de diálogo" con IU y confía en encontrar "una línea de entendimiento", ya que "cuando hay urgencias predomina el interés general".

De este modo, el presidente de la institución provincial ha remarcado que la aprobación del Plan 'Diputación Invierte', que fue tumbado "hace 21 días" por la oposición (PSOE, IU y Vox), lo que ha hecho perder "tres semanas", pondrá en carga 10,58 millones de euros" para que "76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas (ELA) y diez mancomunidades de municipios" puedan realizar "en torno a 800 proyectos".

"La idea es pagar en julio para que los ayuntamientos puedan destinar esos recursos a las actuaciones que ellos consideren más necesarias", ha señalado Fuentes, que ha detallado que podrán usar dicho dinero "para salir al paso de las situaciones creadas como consecuencia de las inundaciones del tren de tormentas o bien para servicios públicos básicos, protección y promoción social, bienes públicos preferentes, actuaciones de carácter económico y actuaciones generales".

En este contexto, el máximo responsable de la Diputación ha remarcado que el objetivo era poner en marcha de "manera inmediata" este plan para "ganar mucho tiempo", pues "dadas las circunstancias que estaban atravesando los ayuntamientos" se quería ganar "prácticamente dos meses" y pasar de "pagar en septiembre a pagar en julio". Igualmente, ha recordado que se ha rebajado el periodo de alegaciones, pues pasa de "diez a cinco días" para "agilizar los procedimientos."

Además, ha detallado que "el año pasado fueron once millones en el Presupuesto y seis millones en remanentes de Tesorería. No iban 17 millones en el Presupuesto, eso es mentira", ha dicho, recalcando que "fueron once, pendientes de los remanentes de Tesorería, igual que ahora".

Para concluir, Salvador Fuentes ha afirmado que la partida de este plan "se va a ver incrementada con los Presupuestos" y con los remanentes de Tesoría", por lo que la idea es que "supere los 17 millones de euros del año pasado". "Esto es un plan que se pone en carga todos los años" y el objetivo del actual ejercicio es "salir el paso de la necesidad de los ayuntamientos", siendo IU "el único grupo que ha entendido la urgencia", que "se ha descontextualizado del entorno", y "ha encajado una propuesta constructiva" para la provincia.