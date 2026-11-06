Fuentes califica de "gran noticia" la conexión aérea Córdoba-Madrid de la mano de Volotea

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado este viernes que el anuncio realizado por la compañía Volotea del puente aéreo Madrid-Córdoba es "una magnífica noticia para nuestra tierra", pues es una "gran solución" para el "gran problema" que supone la interrupción del servicio de alta velocidad (AVE) tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que se ha saldado con, al menos, 69 víctimas mortales.

En un audio remitido a los medios, Salvador Fuentes, que ha señalado que este logro es "fruto de la colaboración del Ayuntamiento y su alcalde, de la Diputación provincial y de la Junta de Andalucía", ha agradecido a Volotea "la atención, la profesionalidad y la colaboración" tras la interrupción de la alta velocidad "que tan importante es para Córdoba y para toda Andalucía".

"En una situación tan complicada, contar con una alternativa de transporte para que Córdoba sea accesible y esté conectada al mundo entero es vital", ha expresado el presidente de la institución provincial, remarcando que "esta conexión supone un impulso muy importante" para el sector del turismo, "que está siendo un ejemplo de gestión y a la hora de salir adelante en los momentos más difíciles".

Para concluir, el máximo representante de la institución provincial ha remarcado que esta conexión aérea entre Córdoba y la capital de España es "una magnífica noticia" y ahora hay que "seguir trabajando para que ese puente sea una realidad en el tiempo".

En la web de la compañía ya se pueden comprar los billetes para las fechas comprendidas entre el 4 de diciembre de 2026 y el 26 de marzo de 2027. La frecuencia de la conexión Córdoba-Madrid será de cuatro vuelos semanales, en concreto los lunes, jueves, viernes y domingos.