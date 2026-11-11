Fuentes cifra en torno al 5% el seguimiento de la huelga en Diputación de Córdoba con un impacto "relativo"

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha cifrado "en torno al 4% o 5%" el seguimiento en la sede central de la institución provincial y sus empresas y organismos públicos de la huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles, y ha calificado de "bastante relativo" el impacto de dicho paro.

En respuesta a preguntas de los periodistas, el máximo representante de la institución provincial ha resaltado que la sede central de la Diputación ha registrado un seguimiento del 4,5%, mientras que en las empresas y los organismos públicos el paro ha llegado al 5,1%, lo que supone una media del 4,8% de seguimiento.

Así las cosas, Fuentes ha remarcado que la incidencia de la huelga ha sido "relativa" y ha mostrado su agradecimiento a las personas que han acudido a su puesto de trabajo, porque la provincia atraviesa "momentos muy delicados, y hoy más que nunca", con la alerta naranja por el temporal de lluvia y viento, por lo que cuantos "más recursos tengamos mejor para todos, independientemente de que cada uno pueda hacer en su libertad lo que entienda oportuno", ha apostillado