Publicado 11/11/2026 14:07

Fuentes cifra en torno al 5% el seguimiento de la huelga en Diputación de Córdoba con un impacto "relativo"

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en rueda de prensa.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha cifrado "en torno al 4% o 5%" el seguimiento en la sede central de la institución provincial y sus empresas y organismos públicos de la huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles, y ha calificado de "bastante relativo" el impacto de dicho paro.

En respuesta a preguntas de los periodistas, el máximo representante de la institución provincial ha resaltado que la sede central de la Diputación ha registrado un seguimiento del 4,5%, mientras que en las empresas y los organismos públicos el paro ha llegado al 5,1%, lo que supone una media del 4,8% de seguimiento.

Así las cosas, Fuentes ha remarcado que la incidencia de la huelga ha sido "relativa" y ha mostrado su agradecimiento a las personas que han acudido a su puesto de trabajo, porque la provincia atraviesa "momentos muy delicados, y hoy más que nunca", con la alerta naranja por el temporal de lluvia y viento, por lo que cuantos "más recursos tengamos mejor para todos, independientemente de que cada uno pueda hacer en su libertad lo que entienda oportuno", ha apostillado

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