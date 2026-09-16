Fuentes destaca el crecimiento del Cajasol Coto Córdoba CB tras su histórico ascenso a Primera FEB

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, junto al Cajasol Coto Córdoba CB durante la presentación de la temporada 26/27. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mostrado su respaldo al Cajasol Coto Córdoba CB durante la presentación de la temporada 26/27, un momento histórico para el equipo que encara el curso con fuerza tras conseguir el ascenso a Primera FEB, segunda categoría del baloncesto español, el pasado mes de mayo.

Así lo ha destacado el máximo representante provincial quien ha felicitado al club y ha subrayado "la constancia, el esfuerzo y el trabajo llevado a cabo por el club lo que ha permitido que en unos años, desde 2022, hayan ascendido desde Primera Nacional hasta Primera FEB. Lo que habéis conseguido en apenas cuatro años es algo muy difícil de lograr y lo habéis alcanzado gracias a la unión de un equipo y la gran labor que hay detrás, que no se ve, cuando hablamos de ascensos".

El Cajasol Coto Córdoba CB nació el 14 de junio de 2022 fruto de la unión de dos entidades históricas del baloncesto cordobés, Virgen del Carmen y Ciudad de Córdoba. Desde entonces, su evolución deportiva ha sido rápida. Así, en 2023 alcanzó la Liga EBA y, en mayo de 2024, consiguió el ascenso a Segunda FEB, categoría en la que logró consolidarse durante la temporada 2024/25.

El gran salto se produjo en la campaña 2025/2026, cuando el Cajasol Coto Córdoba CB se proclamó campeón del Grupo Oeste de Segunda FEB y certificó posteriormente el ascenso frente al Amics Castelló. El 3 de mayo de 2026, el conjunto cordobés selló en casa el salto a Primera FEB, devolviendo a Córdoba a este nivel del baloncesto nacional, 24 años después.

Fuentes, que ha estado acompañado, entre otros, por Antonio Martín, delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación de Córdoba, ha señalado que ahora comienza "un reto diferente, el de consolidarse en Primera FEB, competir y seguir creciendo, sin perder de vista la aspiración de que el proyecto pueda alcanzar en el futuro la máxima categoría del baloncesto español".

El presidente de la Diputación ha puesto también el acento en que el crecimiento del Cajasol Coto Córdoba CB no se limita al primer equipo masculino. "El club está desarrollando una estructura deportiva que pretende abarcar alto nivel, baloncesto femenino y formación", ha reseñado.

El baloncesto femenino ocupa igualmente un espacio destacado en el proyecto. El Cajasol Coto Córdoba CB incorporó en 2025 al equipo senior femenino, el Fundación Cajasol Córdoba, que compite en Primera Nacional y esta temporada cuenta con Eduardo Pérez, como entrenador, con el objetivo de elevar su nivel competitivo y luchar por los puestos de play-off.

Para Fuentes, "esta apuesta resulta especialmente relevante porque permite para que las jóvenes que practican baloncesto en Córdoba y la provincia encuentren un proyecto de referencia sin tener que abandonar su entorno para seguir progresando".

TRADICIÓN Y POTENCIAL

Durante la presentación, el presidente provincial ha reivindicado también la tradición y el potencial del baloncesto cordobés, con referentes como los hermanos Alfonso y Felipe Reyes, medallistas internacionales ambos con España, y apunta "a una nueva generación de jugadores como Guillermo del Pino, que este año jugará en la liga universitaria de Estados Unidos o el pontanés, Pablo Tamba, que esta temporada, tras regresas de USA, jugará en Liga ACB con Manresa".

"La presencia de un equipo cordobés en Primera FEB supone, por tanto, un importante escaparate añadido para todo ese ecosistema y para los miles de niños que practican baloncesto en Córdoba, ver jugar a un equipo de su ciudad en esta categoría hace que ese sueño parezca un poco más posible", ha indicado el presidente.

LA DIPUTACIÓN INCREMENTA SU PRESUPUESTO DEPORTIVO

Salvador Fuentes ha trasladado, asimismo, el compromiso de la Diputación con el deporte provincial, que se refleja en los presupuestos de 2026. El presupuesto del Área de Deportes ha aumentado un 8,22 por ciento, hasta alcanzar los 4.497.630 euros, cerca de 4,5 millones de euros.

"Estos recursos se orientan a respaldar a los clubes de los municipios, mantener la Red de Deporte Local y favorecer que los niños y jóvenes de la provincia puedan entrenar, competir y disfrutar del deporte con independencia de su lugar de residencia", ha concluido el presidente.