Fuentes destaca la labor social y educativa de los Salesianos en su 125º aniversario en Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), contempla una de las piezas de la exposición conmemorativa '125 Años Contigo', una retrospectiva con motivo del 125º aniversario de la presencia salesiana en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha inaugurado este lunes en el Palacio de la Merced '125 Años Contigo. 125 años de presencia salesiana en Córdoba (1901-2026)', una exposición retrospectiva que recorre la vinculación de la institución con el desarrollo social y educativo de Córdoba desde la llegada de los primeros Salesianos a la ciudad el 1 de diciembre de 1901, y ha valorado su labor durante estos años.

Durante su intervención en la inauguración, que ha contado con una interpretación en directo del 'Himno a Don Bosco', Fuentes ha asegurado sentir "devoción por la enseñanza salesiana" y ha puesto en valor que esta exposición "tiene mucho de vida", pues realiza un recorrido que reúne fotografías, documentos, objetos y testimonios que repasan un siglo y cuarto de historia.

En este contexto, el presidente de la institución provincial ha subrayado la dimensión social de la obra de Don Bosco, señalando que su impacto abarca tanto la capital como municipios de la provincia, además de su proyección internacional. Al respecto, ha destacado que la comunidad salesiana ha sabido "vertebrar un barrio y ayudar a los que más lo necesitan", superando momentos de gran dificultad a lo largo de su historia.

Asimismo, Salvador Fuentes ha puesto en valor el modelo pedagógico de los conocidos como 'curas de patio', una filosofía que, según ha explicado, no se limita a la formación intelectual del alumnado, sino que implica un acompañamiento cercano y constante a los jóvenes, marcado por el optimismo y la consigna de "desterrar la tristeza inútil".

Para concluir, el máximo representante de la Diputación ha dedicado unas palabras a María Auxiliadora, figura que preside la muestra y a la que ha definido como "guía, auxilio y consuelo" de la familia salesiana, reiterando su reconocimiento a los docentes, familias y miembros de la comunidad que mantienen vivo este legado en Córdoba.

La exposición '125 Años Contigo. 125 años de presencia salesiana en Córdoba (1901-2026)' podrá visitarse hasta el 27 de noviembre en la Galería de Presidencia del Palacio de la la Merced. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas.