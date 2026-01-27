Fuentes señala que la CO-4207 sigue cortada por la lluvia y dará problemas hasta que haya un nuevo puente

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (izda.), informando sobre el proyecto del nuevo puente para evitar las inundaciones provocadas por el arroyo Salado a los alcaldes de Montilla y Montalbán. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha confirmado este martes que la carretera CO-4207, de Montilla a Montalbán, continúa cortada al tráfico debido a que las últimas lluvias han provocado el desbordamiento del arroyo Salado, una situación que "va a seguir dando problemas cada vez que llueva con intensidad" hasta que se lleve a cabo la construcción del nuevo puente para salvar el cauce, cuyo proyecto "ya está realizado".

Así lo ha señalado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas, insistiendo en que las inundaciones de dicha carretera van a seguir ocurriendo "hasta que no resolvamos el tema del puente que tenemos previsto", para cuya construcción "estamos pendientes de autorizaciones de la Guardia Civil".

Cabe recordar que Salvador Fuentes ya explicó que la Diputación intervendrá en un tramo de 1.235 metros de longitud, dentro del término municipal montillano, para construir un nuevo puente metálico que permitirá dar solución al problema de inundaciones que presenta esta vía cada vez que llueve por la subida del cauce del arroyo Salado.

El puente se construirá a una cota 2,5 metros superior a la existente e irá entre los puntos kilométricos 5+406 y 5+434. Con él se busca solventar la escasa distancia que existe actualmente entre la cota del arroyo Salado, que ha subido notablemente, y el marco, algo que provoca la inundación de la vía hasta en momentos de escasa lluvia.

El proyecto redactado por los técnicos de la institución provincial comprende el diseño de un puente de un único vano con tablero mixto compuesto por perfiles de acero estructural y losa de hormigón armado. El importe de la licitación asciende a 1,4 millones de euros y la actuación tendrá una duración de seis meses.